La madre de Elon Musk pretende arruinarnos el combate más esperado en la historia de internet. Debemos recordar que su hijo retó a Mark Zuckerberg a una lucha de artes marciales mixtas, a lo que el director de Meta, para sorpresa de todos, decidió aceptar. Sin embargo, Maye Musk no quiere que esto siga adelante.

A través de Twitter, la mamá de Elon Musk pidió a la gente no incitar el combate entre su hijo y Mark Zuckerberg.

Dejó entrever, además, que el enfrentamiento entre Elon Musk y Mark Zuckerberg solo debería ser verbal. Nada de contacto físico. "Solo una lucha verbal. Tres preguntas cada uno. Las respuestas más divertidas ganan. ¿Quién está de acuerdo?", escribió la señora.

El problema es que, cuando lanzas una pregunta de este tipo en una red social sedienta de sangre todos los días, las respuestas negativas son anticipables. Por fortuna, no hubo insultos ni comentarios inapropiados contra la madre de Elon Musk —eso provocaría un ban inmediato de Twitter, seguro—, pero sí intentos de hacerla cambiar de opinión.

También hubo mensajes de apoyo y otros sarcásticos para agregarle más comedia al asunto. "Maye, existen rumores de que vas a pelear con la madre de Mark Zuckerberg antes de que ellos luchen, ¿es cierto?", comentó un usuario.

Una cuenta parodia no perdió la oportunidad de tener su minuto de fama y, haciéndose pasar por el magnate, respondió: "¡Mamá! ¿Qué estás diciendo?" Lo gracioso es que, quizá, el Elon Musk real sí tuvo ese pensamiento cuando vio la publicación de su progenitora.

Elon Musk está seguro de pelear con Mark Zuckerberg

De momento, eso sí, Elon Musk parece estar completamente decidido a seguir adelante para plantar cara a Mark Zuckerberg en un combate de MMA. Apenas ayer, Lex Fridman, podcaster y cinturón negro en artes marciales mixtas, compartió fotografías del entrenamiento con Musk.

"Ayer, durante algunas horas, hice una sesión de entrenamiento improvisada con Elon Musk. Estoy muy impresionado con su fuerza, poder y habilidad, tanto estando de pie como en el suelo. Fue épico. Es realmente inspirador ver a Elon y Mark practicando artes marciales."

Ahora bien, Fridman también comparte la idea de Maye. Es decir, no ve conveniente que Elon Musk y Mark Zuckerberg luchen entre sí. "Creo que se sirve mucho mejor al mundo si entrenan, pero no que luchen en la jaula", agregó. No obstante, también comentó que está dispuesto a seguir apoyando a ambos magnates si el combate se mantiene en pie.

¿Realmente existen posibilidades de que esto se lleve a cabo? Por el momento, todo indica que sí hay interés de ambas partes. Sin embargo, que no nos sorprenda si todo termina siendo una reunión amistosa para no alterar a sus madres. Sobre todo a Maye Musk, pues está claro que Mark Zuckerberg parte con ventaja tras varios años practicando las artes marciales mixtas.

