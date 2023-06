Uno de los momentos más extraños de los dos magnates de Internet: una pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk. Lo que empezó como una suerte de broma, está tomando tintes oficiales, puesto que el CEO de Facebook ha aceptado el reto del Tesla a una pelea, como si de la Velada del Año se tratase, y este último no solo ha confirmado, también ha contado dónde le gustaría pelear.

Todo empezó después de que Elon Musk tuitease recientemente que estaría "listo para una pelea en la jaula" (algo tipico de MMA) con Zuckerberg. El CEO de Meta respondió publicando una captura de pantalla del tweet de Musk con la leyenda "envíame la ubicación".

Y dicho y echo. Elon Musk ya ha respondido: Vegas Octagon. Y añade: "Tengo este gran movimiento que llamo 'La morsa', donde simplemente me acuesto encima de mi oponente y no hago nada". Lógicamente, no está nada claro si el combate al final se celebrará o no, pero conociendo a Musk, es muy probable que quiera hacer un espectáculo del asunto.

Zuckerberg lleva ventaja: ya es campeón de Jiu-Jitsu

Eso sí, una cosa que hay que tener en cuenta es que Zuckerberg entrena. Y entrena bastante. El pasado mes de mayor, sin ir más lejos, se coronó como campeón de jiu-jitsu en su primer torneo, tal como anunció él mismo en su cuenta de Instagram.

Las cosas, no obstante, no está muy equilibradas. Elon Musk tiene 51 años, y lógicamente tiene más envergadura y peso, lo que le da cierta ventaja sobre Zuckerberg en términos de tamaño físico. Según Musk, además, tiene experiencia puesto que ha estado en "peleas callejeras realmente duras" cuando vivía en Sudáfrica. Por otro lado, Zuckerberg es mucho más joven, con 39 años, lleva tiempo entrenando MMA, está ganando torneos de Jiu-Jitsu y está en bastante buena forma. Tanto que recientemente confirmó que había completado el temido exigente reto Murph en menos de 40 minutos.

No está muy claro si el combate al final se celebrará o no, no tanto por cuestiones de que se pongan de acuerdo, sino por si sus equipos de seguridad les permitan competir. Son dos personajes muy relevantes en sus campos, meterse de lleno en una jaula de combate y en una modalidad donde las probabilidades de salir lesionado son bastante importantes.

Sea como sea, si llega a producirse, esa sí que será la velada del año.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente