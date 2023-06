La tercera ola de calor que está golpeando a México registrará temperaturas de más de 40 grados en 22 estados del país. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este lunes se espera una máxima de entre 40 y 45 grados Celsius en localidades del norte y sur del territorio nacional. Por su parte, la Ciudad de México podría alcanzar los 35 grados durante la tarde de hoy.

Las altas temperaturas que experimenta el país tienen su origen en una circulación anticiclónica que permanece en niveles medios de la atmósfera, como indicó el SMN hace unos días. "La primera onda tropical de la temporada, se desplazará sobre el Golfo de Tehuantepec, sin generar efectos sobre el territorio nacional", mencionó en un comunicado.

Los estados que alcanzarán temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius son:

Baja California

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Colima

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

En Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, el suroeste del Estado de México, Guanajuato, Puebla, Querétaro y Zacatecas se registrarán de 35 a 40 grados. Por último, la Ciudad de México y Tlaxcala alcanzarán una máxima de entre 30 y 35 grados este lunes.

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX emitió una alerta amarilla en doce alcaldías, en donde exhorta a la población a no exponerse al sol. Las autoridades sugieren el uso de bloqueador solar, vestir de colores claros, usar gafas y sombrero. De igual modo, se recomienda no comer en la vía pública, ya que los alimentos se descomponen rápidamente.

Las alcaldías de la CDMX en alerta por la onda de calor son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Qué debes hacer durante una ola de calor como la que experimenta México

La Secretaría de Protección Civil de la CDMX estima que la ola de calor se mantendrá, por lo menos, hasta el domingo 18 de junio. La población deberá estar al pendiente de los avisos de su localidad, ya que podrían emitirse alertas, La recomendación principal es no exponerse a la radiación solar durante periodos prolongados e hidratarse. Si convives con niños o adultos mayores tendrás que estar alerta, puesto que son los más vulnerables.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aconseja permanecer en la sombra, tomar mucha agua (aunque no tengas sed), comer alimentos bien cocidos, no tomar alcohol o bebidas azucaradas, usar ropa ligera, holgada y de colores claros, evitar el trabajo intenso o ejercicio en exteriores, usar sombrilla, bañarse frecuentemente y no dejar personas o mascotas dentro de tu vehículo.

La exposición prolongada al sol podría provocar un golpe de calor, que ocurre cuando la temperatura del cuerpo supera los 40 grados. Los golpes de calor son más frecuentes en adultos mayores, niños menores de seis años y personas con sobrepeso, deshidratación, enfermedades de corazón o aquellas que estén bajo un tratamiento médico.

De acuerdo con el IMSS, los síntomas de un golpe de calor son mareo, sudoración excesiva, fiebre, enrojecimiento de la piel, aceleración del ritmo cardiaco, dolor de cabeza o convulsiones. Si notas un comportamiento inadecuado, vómitos, confusión o pérdida del conocimiento, o si la persona tiene problemas para respirar, no pierdas tiempo y acude a urgencias.

