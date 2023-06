La cámara siempre ha sido una de las características clave de los móviles de Google, y este año, con los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro, no va a ser diferente. La compañía, de hecho, podría mejorar considerablemente el apartado fotográfico de los dos smartphones con nuevos sensores, tal y como afirma Android Authority, quien ha podido tener acceso a las especificaciones técnicas del apartado fotográfico de ambos modelos.

El citado medio asegura que tanto el Google Pixel 8, como el Google Pixel 8 Pro, recibirán un nuevo sensor para la cámara principal. Se trata de un Samsung ISOCELL GN2 de 50 megapíxeles. Este, a diferencia del ISOCELL GN1 que incluyen los Pixel 7, 7 Pro, Pixel 6 y Pixel 6 Pro, es capaz de ofrecer hasta un 35 % más de luz. Cuenta, además, una velocidad de obturación mayor, lo que mejoraría el desenfoque de la cámara.

Otra de las mejoras clave de los GN2 es la posibilidad de grabar vídeo en 8K a 30 fps. Desde Android Authotiry afirman que el procesador Tensor G3 que incluirán ambos modelos también soporta este formato de vídeo. El portal, no obstante, afirma que la versión de la Gcam (la app de cámara de Google), que ejecutan los Pixel 8 no es compatible con la grabación a 8K. Y que es probable que Google no lo admita, pues los modelos actuales tienden a sobrecalentarse cuando graban a 4K y 60 fps.

El Google Pixel 8 se quedará sin nuevo sensor para la cámara ultra gran angular

Google también mejorará la cámara ultra gran angular, aunque en este caso solo la del Pixel 8 Pro, modelo que incluirá un nuevo sensor Sony IMX787 de 64 megapíxeles. Es el mismo sensor que vemos en la cámara principal del Pixel 7a. Este promete mejorar considerablemente la calidad de las imágenes y la iluminación a la hora de tomar fotografías en gran angular. Todo apunta a que Google eliminará el modo macro disponible en el Pixel 7 Pro.

Lamentablemente, el Pixel 8 mantendrá el sensor Sony IMX386 de 12 megapíxeles, aunque la compañía mejorará el ancho de la cámara, añadiendo una relación de zoom de 0,55x, frente a los 0,67x del Pixel 7.

El Google Pixel 8 Pro también tendrá un sensor adicional que no incluirá el Pixel 8: un termómetro. Este servirá para medir la temperatura corporal a través de una serie de pasos. En concreto, será necesario voltear el smartphone y colocarlo a una distancia cercana a la frente. Después, habrá que realizar ligeros movimientos por la cabeza hasta que el terminal tome la temperatura.

