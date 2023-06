Google está siendo acusada de estafa publicitaria. Una investigación de Adalytics asegura que la empresa tecnológica pudo haber defraudado a sus anunciantes por miles de millones de dólares, al colocar anuncios de vídeos de TrueView en webs que violan sus propios estándares.

TrueView es el producto publicitario de vídeo de Google, que se muestra en YouTube y en sitios y aplicaciones de terceros en Internet. Los usuarios pueden omitir este tipo de anuncio después de cinco segundos. Sin embargo, a un anunciante solo se le cobra si una persona mira al menos 30 segundos (o la totalidad del vídeo si la publicidad total dura menos de ese tiempo). Además, también cuenta si el anuncio reproduce audio y no se activa de forma pasiva cuando alguien se desplaza por la página.

Adalytics, una organización de investigación publicitaria, revisó las campañas de 1.100 marcas en Internet. Según su reporte, muchos de los anuncios de TrueView han estado apareciendo en un formato silenciado y de reproducción automática en webs y aplicaciones móviles independientes. Algunos se ejecutaban en pequeños reproductores de vídeo en la esquina o al costado de la pantalla.

Había, además, poco o ningún contenido orgánico entre los anuncios en varias de las webs consultadas: los vídeos simplemente reproducían publicidad. La investigación también identificó anuncios en los que el botón de «saltar» estaba oculto o anuncios silenciados que se reproducían de manera simultánea. «Esto pudo haber inflado artificialmente las tasas de finalización de videos de anuncios», destacó Adalytics. La consecuencia: mayor costo para los anunciantes y más dinero para Google.

En total, según la investigación, 80,7% del subconjunto del presupuesto de las marcas analizadas se destinó a anuncios de video silenciados, con reproducción automática o algunos de los otros formatos que violan las pautas de calidad de Google. Esto estaría ocurriendo desde 2020.

Múltiples anuncios de video de Kayak. Ambos anuncios se reproducen en automático y silenciados. Credit: Adalytics.

Marcas conocidas en la denuncia por los anuncios de video de Google

Algunas de las cientos de marcas afectadas por estos anuncios de video de Google serían Disney, Samsung, Microsoft, McDonald's, HP, American Express, HBO Max y Pfizer. El informe de Adalytics, además, señala que entre los sitios web que ejecutan anuncios TrueView silenciados están varios portales reconocidos. Entrellos: NYTimes, Reuters, Wired, Mashable y Gizmodo.

La investigación explica, por ejemplo, como un consumidor que visita la web del The New York Times probablemente se enfrente al muro de pago de suscriptores para leer un artículo. Según el reporte de Adalytics, el sitio igual ejecuta de manera silenciada un anuncio en vídeo de Trueview, aunque el usuario no pueda ver el contenido, ni el anuncio completo, ni saltarlo.

El estudio asegura que Google igualmente publica anuncios de vídeo TrueView en webs que han recibido decenas de miles de solicitudes de eliminación por violaciones de derechos de autor. Es decir, posibles sitios de piratería. Esto «genera posibles preocupaciones sobre la seguridad de la marca y preguntas sobre la validez de la certificación TAG de Google», dice el informe. Trustworthy Accountability Group (o TAG) es un organismo de certificación global que lucha contra la piratería.

Google asegura en sus políticas que cumple con las solicitudes válidas de derechos de autor. La empresa sostiene que, con frecuencia, elimina contenido como resultado de este tipo de infracciones.

«No pagas ni un centavo a menos que elijan tu anuncio», dice Google en este video explicativo sobre TrueView.

Implicaciones políticas de la investigación

No solo marcas globales pautan con Google. El reporte de Adalytics destaca que también estarían afectadas dependencias gubernamentales, como varias oficinas del gobierno federal de los Estados Unidos y el Parlamento Europeo.

Hay un problema más: reportan la aparición de anuncios de Google en aplicaciones de Android que no están disponibles en Google Play Store. Algunas de ellas eran de desarrolladores con sede en países sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Irán, por ejemplo. Adalytics dice que esto plantea preocupaciones sobre si los anunciantes habían estado pagando sin querer a las entidades sancionadas.

Check My Ads, que también revisó la investigación de Adalytics, destaca en un reporte aparte que medios controlados por Rusia, como Russia Today y Pravda, aparecen entre los sitios en los que Google permite que se publiquen sus anuncios de vídeo.

Paul Tang, miembro del Parlamento Europeo, criticó a Google por la posibilidad de que el organismo haya pagado anuncios que aparecían en sitios rusos. «Google se convierte deliberadamente en la muñeca de juego de los dictadores y también arrastra al Parlamento Europeo por el barro», dijo Tang, en una declaración a Adalytics y Check My Ads.

«El mismo parlamento que declaró a la Federación Rusa en noviembre de 2022 como estado patrocinador del terrorismo, se anuncia en sitios web de propaganda rusa como Pravda debido al escandaloso sistema de YouTube» Paul Tang, miembro del Parlamento Europeo.

Sundar Pichai, CEO de Google, junto con Thierry Breton, comisionado de la UE, en mayo.

Google dice que las acusaciones son «inexactas»

El director de soluciones de video global de Google, Marvin Renaud, desmintió la investigación. El vocero de la empresa dijo que Adalytics hace «afirmaciones extremadamente inexactas».

«Usamos señales de calidad de anuncios en tiempo real para determinar si las personas están presentes y prestando atención», dijo Renaud a través de un comunicado en el blog de la empresa. Esto «nos ayuda a decidir si publicar un anuncio de vídeo en un sitio o una aplicación de Google Video Partner», agregó.

Google aseguró que monitorea el cumplimiento de sus políticas constantemente. Informó que solo el año pasado dejó de publicar anuncios en más de 143.000 sitios web que no cumplían con sus estándares. Renaud también dijo que el informe miente al afirmar que la mayoría de los anuncios de campaña se ejecutan en sitios de terceros en lugar de en YouTube.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente