El próximo gran objetivo de Google sería implementar su IA generativa, la misma que potencia al chatbot Bard, en el mercado publicitario. Según Financial Times, los de Mountain View planean introducir nuevas herramientas de inteligencia artificial para que las empresas puedan crear sus propios anuncios, sin necesidad de depender de una agencia de marketing.

El informe indica que, de acuerdo con una presentación interna, Google permitirá que los anunciantes utilicen la tecnología de Bard para crear “campañas de publicidad sofisticadas” utilizando materiales promocionales ya existentes. Esta nueva función se implementaría en los próximos meses, aunque no se han brindado detalles más específicos al respecto.

La IA generativa se incorporaría a un programa de los californianos llamado Performance Max. El mismo se lanzó en 2020 y posee un algoritmo que determina dónde una empresa debería mostrar sus anuncios, o cómo gastar el presupuesto disponible. Aunque no se limita a ello, puesto que también es capaz de producir textos destinados a anuncios simples. Pero con la llegada de Bard, la intención de Google sería llevarlo un paso más allá.

Así, gracias a la nueva tecnología, los anunciantes podrían generar campañas publicitarias completas suministrándole a la inteligencia artificial imágenes, vídeos o textos de la temática a abordar. La plataforma se encargaría de mezclar el contenido creativo y entregaría los anuncios ya terminados, diseñados específicamente para atraer a audiencias específicas.

Vale aclarar que Google permitiría dictaminar distintos parámetros para que Bard cree las campañas publicitarias en cuestión. De esta forma, el producto final no solo se generaría con base en el rango etario o el segmento poblacional que se desee alcanzar. También se podrían establecer variables de otro tipo, como objetivos de ventas.

Google quiere que los anunciantes saquen provecho de la IA de Bard

Que Google pretenda sacar provecho de la IA que potencia a Bard en el segmento publicitario, está lejos de ser una sorpresa. No solo porque los anuncios en línea son su área de ingresos más importantes, sino porque el próximo gran desafío de las principales tecnológicas es encontrar la manera de monetizar sus esfuerzos en el campo de la inteligencia artificial generativa.

De todas maneras, las primeras expresiones de preocupación en torno a este tema no se han hecho esperar. Como era de esperarse, las imprecisiones y falsedades que pueden producir chatbots como Bard o ChatGPT se llevan gran parte de las miradas. Estas herramientas pueden generar contenidos falsos en cuestión de segundos, algo que los desarrolladores llaman “alucinaciones”. Las mismas se producen porque son modelos de lenguaje que predicen la siguiente palabra de una oración, bajo lo que se conoce como razonamiento deductivo. Por ende, cuando se topan con temas sobre los cuales no se los entrenó, inventan sus respuestas antes de no ofrecer ninguna.

No sorprende, entonces, que la intención de Google de implementar la tecnología de Bard en la creación de anuncios ya encuentre cierta resistencia. “Está optimizada para convertir nuevos clientes y no tiene idea de qué es la verdad”, manifestó a Financial Times una persona vinculada con la presentación interna de los de Mountain View. A esto se le suman interrogantes relacionados con la privacidad en línea y el uso (y abuso) de los anuncios personalizados.

¿Pondrá la inteligencia artificial el punto y final a las agencias de publicidad? Es poco probable, al menos en lo inmediato. Aunque todo dependerá de qué tan precisas, efectivas y atractivas sean las campañas de anuncios que Google pueda ofrecer a través de Bard; y si, en última instancia, eso lleva a que las empresas decidan dejar su estrategia de marketing en línea en manos de la IA generativa.

