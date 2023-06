Todo el mundo habla de ChatGPT, modelos de lenguaje e inteligencia artificial. Y no siempre queda claro en qué consiste cada concepto. ¿En qué consiste la inteligencia artificial generativa o IA generativa y por qué es tan importante? ¿Qué es eso de IA responsable? ¿Y qué son los modelos de lenguaje que utiliza la IA? Google tiene cursos gratis para ti.

Si sabes poco o nada de todo esto, o incluso si crees saber lo necesario, seguramente tendrás curiosidad por aprender mucho más sobre los entresijos que hay detrás de ChatGPT, Bard y otras IA conversacionales. O entender cómo es posible que una inteligencia artificial cree una imagen o una canción a partir de una base de datos. Y para aprender sobre IA generativa, qué mejor que un curso online gratuito. O mejor diez.

Google es una de las principales empresas enfrascadas en una carrera contrarreloj por ofrecer productos y servicios relacionados con inteligencia artificial generativa. Precisamente, cuando Microsoft integró ChatGPT en Bing, y ahora en Office y Windows, Google respondió lanzando Bard e integrándolo en Workspace. Y ahora nos brinda la oportunidad de apuntarnos a varios cursos online gratuitos relacionados con la inteligencia artificial.

Como suele ser habitual en este tipo de cursos online, al entrar en cada uno de ellos verás su ficha técnica. Verás su duración o cuánto tiempo necesitarás para completarlo, nivel de dificultad, si tiene precio o es gratuito, si necesitas unos conocimientos o requisitos previos y qué material incluye el curso.

Introducción a la Inteligencia Artificial y mucho más

La división de Google para desarrolladores web y perfiles profesionales relacionados, Google Cloud, es la encargada de albergar varios cursos online a los que puedes apuntarte gratis. Están englobados en lo que se conoce como Google Cloud Skills Boost, un catálogo de cursos online y actividades de aprendizaje relacionados con Azure, AWS, Google Cloud, arquitectura en la nube, ingeniería de datos, etc. Y para el tema que nos ocupa, está recopilando cursos sobre inteligencia artificial generativa.

En el momento de escribir estas líneas hay diez cursos relacionados con IA generativa y una actividad práctica para comprobar lo aprendido. 9 de los cursos son gratis y uno de pago. El único inconveniente es que están disponibles únicamente en inglés.

Los cursos son los siguientes:

Introduction to Generative AI (Introducción a la IA generativa)

Introduction to Large Language Models (Introducción a modelos grandes de lenguaje)

Introduction to Responsible AI (Introducción a la IA responsable)

Generative AI Fundamentals (Fundamentos de la IA generativa)

Introduction to Image Generation (Introducción a la generación de imágenes)

Encoder-Decoder Architecture (Arquitectura codificador-decodificador)

Attention Mechanism (Mecanismo de atención)

Transformer Models and BERT Model (Modelos transformadores y modelo BERT)

Create Image Captioning Models (Modelos para crear subtitulado de imágenes)

Introduction to Generative AI Studio (Introducción a Generative AI Studio)

Es decir, que sin pagar un euro y dedicándole unos pocos días de tu tiempo, y algo de esfuerzo, podrás ponerte al día y aprender, con ayuda de Google, nociones sobre IA generativa, modelos de lenguaje, IA responsable, generación de imágenes, qué son los modelos transformadores y el modelo BERT, cómo se pueden crear subtítulos de manera automatizada y, finalmente, cómo usar la herramienta Generative AI Studio de Google.

Cursos gratis, online y con la garantía de Google

Por ejemplo. El curso de introducción a la IA generativa dura un día. Exactamente, unos 45 minutos. Consta de un vídeo, un documento y un test final para ver si has aprendido lo necesario para dar el curso por finalizado. Está exclusivamente en inglés y no requiere de conocimientos previos. Y puedes consultar los materiales en el orden que prefieras. Otros de los cursos te piden conocimientos sobre Python, saber algo de redes neuronales o machine learning, etc. Y puedes cursarlos por ti mismo, desde casa y sin tener a nadie al lado. Aunque si quieres cursos o clases con profesores y tutores, puedes apuntarte a los que hay disponibles a lo largo del año.

Otra ventaja de los cursos de Google sobre IA generativa es que, una vez completados, añaden a tu perfil de usuario unas insignias que acreditan que has cursado el curso. Puede que no tengan la misma validez que un certificado o un diploma en papel, pero al formar parte de una plataforma de aprendizaje de Google, no está de más incluirlas en tu currículum.

Para terminar, si quieres empezar con alguno de estos cursos, sólo necesitas una cuenta de Google Cloud. Es gratuita y se crea en un momento. Eso sí, cuando vayas a unirte a un curso, tendrás que darte de alta. La cuenta de Google Cloud no es la misma que la de Google que utilizas en YouTube, Gmail o Android. Pero podrás acelerar el proceso de alta pulsando en Acceder con Google y así rellenar la mayoría de campos necesarios para completar el formulario de ingreso.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente