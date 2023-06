La tercera ola de calor en México está provocando temperaturas superiores a 45 grados en algunos estados del país y las cosas están lejos de mejorar. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera provocará que este fenómeno se mantenga durante toda la semana. La Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como las autoridades de protección civil de cada entidad, recomendaron a la población a no exponerse a la radiación solar por tiempos prolongados e hidratarse adecuadamente.

De acuerdo con el último comunicado de la Conagua, en estados como Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas, el termómetro llegará a los 45 grados. En la Ciudad de México se espera una máxima de entre 32 y 34 grados Celsius, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ya emitió una alerta naranja en 11 de las 16 alcaldías. Las lluvias no se manifestarán en la capital del país, aunque si lo harán en entidades como Oaxaca, Chiapas, Nuevo León, Quintana Roo y otras.

Imagen: Meteored

☀️🥵 Se prevén #Temperaturas máximas superiores a 30 grados #Celsius en las 32 entidades de #México. Conoce más detalles en el gráfico👇🏼 pic.twitter.com/dijL4VWClM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2023

La Conagua advirtió que la tercera ola de calor en México se extenderá hasta el domingo 18 de junio y pidió poner especial atención en niños, adultos mayores y personas que están bajo tratamiento médico, ya que son los grupos más vulnerables. Las autoridades recomendaron no exponerse al sol durante mucho tiempo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. De igual modo, no sacar a tu mascota en ese lapso para no arriesgarla a un posible golpe de calor.

¿Qué es la ola de calor y cuándo terminará en México?

Una ola de calor es un periodo con temperaturas excesivas que se mantienen durante más de tres días. Este fenómeno ocurre debido a la presencia de un anticiclón en los niveles altos de la atmósfera, el cual favorece un ambiente diurno muy caluroso. Es por ello que las temperaturas máximas se registran entre las 2 y 4 de la tarde, mientras que las mínimas ocurren entre las 5 y 7 de la mañana.

La tercera ola de calor inició el 1 de junio, cuando la Conagua reportó un sistema de alta presión en los niveles medios de la atmósfera. De acuerdo con el glosario del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación anticiclónica es una circulación atmosférica sistemática asociada a un sistema de alta presión. En el hemisferio Norte su sentido de rotación es igual al de las manecillas del reloj y al contrario en el caso del hemisferio Sur.

⚠️ ¡Advertencia! La #OndaDeCalor está afectando a varios estados del país. 🌅☀️🌇



Para protegerte y proteger a tus seres queridos, te invitamos a ver este video donde te damos recomendaciones y te platicamos más sobre periodo de temperatura excesiva. 🌡️🥵@laualzua pic.twitter.com/LpF1BNCjVL — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 13, 2023

La Coordinación Nacional de Protección Civil mencionó que la temporada de calor en México se da de marzo a junio en el noreste, centro y sureste del país, mientras que en el noroeste ocurre de julio a septiembre. En las ciudades es más intensa, debido a la deforestación, urbanización y contaminación. En meses como junio y julio, el termómetro supera los 40 grados Celsius en varias ciudades importantes.

Según el pronóstico de las autoridades, la tercera ola de calor se mantendrá, al menos, hasta el 18 de junio. Evita asolearte entre 11 am y 4 pm, viste ropa holgada de colores claros y manga larga, hidrátate con agua simple (aunque no tengas sed) y come alimentos frescos. Si vas a salir no olvides ponerte protector solar, lentes y sombrero.

