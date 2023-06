Binance pronto bloqueará las operaciones con una docena de criptomonedas enfocadas en la privacidad en 4 países de Europa, incluido España. Entre los activos afectados se encuentra Monero, el principal referente entre los proyectos de este tipo y cuyos desarrolladores promocionan como "seguro, privado e imposible de rastrear".

La medida comenzará a regir el próximo 26 de junio y también impactará en Francia, Italia y Polonia. The Block reporta que, desde dicha fecha, los usuarios en los países afectados ya no podrán comprar o vender Monero y las demás criptomonedas afectadas. No obstante, sí se mantendrían abiertos los retiros para que puedan mover sus tenencias a wallets u otras plataformas de intercambio.

Además del activo antes mencionado, los usuarios franceses, españoles, italianos y polacos de Binance dejarán de contar con la opción de operar Zcash, Dash, Decred, Horizen, Navcoin, Beam, MobileCoin, Firo, Verge, Secret y PIVX. Se trata de tokens y protocolos que, en mayor o menor medida, apuntan a mantener las transacciones lo más privadas posible.

No obstante, el caso de Monero es el más notorio, y con diferencia. Dicho proyecto de código abierto existe desde 2014 y destaca porque sus transacciones son confidenciales e imposibles de rastrear. Esto significa que todos los movimientos con esta criptomoneda son anónimos de forma predeterminada.

Para lograrlo, sus desarrolladores implementan distintas tecnologías. Por un lado, esconden el monto que se envía o recibe; pero también utilizan direcciones automáticas y únicas para cada movimiento, así como firmas grupales para las transacciones que impiden identificar cuál es la realmente válida. Es fácil comprender, entonces, por qué el token XMR de Monero era de los preferidos entre los usuarios de Binance para realizar transferencias anónimas.

Si te preguntas por qué Binance ha decidido bloquear Monero y otras criptomonedas enfocadas en la privacidad, todos los caminos conducen hacia una única respuesta: las presiones de la Unión Europea. Tengamos en cuenta que, en abril pasado, el Parlamento Europeo aprobó la ley MiCA (Markets in Crypto Act) con la que propone regular las criptomonedas. Y si bien se espera que se convierta en ley recién en 2024, las empresas del sector ya trabajan para ajustarse a sus requisitos.

Europa pretende que las transacciones con criptomonedas sean tan rastreables como una transferencia bancaria. Esto significa que los emisores de tokens y las plataformas de intercambio deben amoldarse a los requisitos de transparencia dispuestos por la legislación. Algo imposible de cumplir al lidiar con un caso como el de Monero, que ha sido específicamente diseñado para el anonimato.

Monero se desarrolló como un tipo de dinero digital cuya intención es permitir transacciones rápidas y baratas en todo el mundo. Sin embargo, su uso ha quedado varias veces vinculado a situaciones delictivas. La naturaleza anónima e imposible de rastrear de XMR no tardó en llamar la atención de ciberdelincuentes, quienes comenzaron a utilizarlo para lavar y esconder activos robados en hackeos. Esto no significa que solo se use para eso, o que quienes lo compren en Binance lo hagan necesariamente con fines criminales. Pero está claro que a las autoridades no les gusta y buscan desterrarlo.

Desde Binance han dejado en claro que bloquear Monero y otras criptos privadas es una medida incómoda, pero necesaria para seguir operando en Europa. "Si bien nuestro objetivo es respaldar tantos proyectos de calidad como sea posible, debemos cumplir con las leyes y regulaciones locales con respecto al comercio de monedas de privacidad, para garantizar que podamos continuar sirviendo a tantos usuarios como podamos", manifestó un portavoz a The Block.

