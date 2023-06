Las personas, por lo general, no tienen cola, eso lo sabemos todos. Sin embargo, se han dado algunos casos de bebés que han nacido con ella. En total, se han reportado 40 casos en todo el mundo de lo que se conoce como cola humana, aunque puede que haya más que no se han dado a conocer. Generalmente, la cola en sí no supone un problema, pues se extirpa quirúrgicamente de forma sencilla. No obstante, hay cierta controversia sobre si representa algo patológico o no.

Durante muchos años se ha pensado que no. Se creía que la cola humana era un vestigio de la cola de nuestros antepasados y que, una vez extirpada, el individuo no tendría más problemas. Pero, por desgracia, a medida que se han ido reportando nuevos casos se ha comprobado que la mayoría de los niños que nacen con cola suelen tener otros problemas de la columna, como meningocele o espina bífida.

Eso supone que los niños tendrán que someterse a un seguimiento posterior, por posibles problemas de salud. Incluso puede que requieran más intervenciones quirúrgicas. Lo que está claro es que, a pesar de lo que se piensa en algunos países, la cola humana no es motivo de vergüenza.

¿Cómo se forma la cola humana?

Hay dos tipos de cola en seres humanos. La que se conoce como cola humana o cola verdadera no tiene huesos, al contrario que las de otros animales. Sí que tiene músculos, tejido conectivo, vasos sanguíneos y nervios. Siempre está cubierta de piel, puede medir hasta 13 centímetros y suele salir del coxis.

En cambio, la que se conoce como pseudocola sí que tiene hueso y es una prolongación del coxis. Volviendo a la cola humana verdadera, se cree que se forma por algún error durante el desarrollo embrionario. Y es que, cuando somos embriones, hay un momento en que todos tenemos cola. Se forma en torno a la quinta semana de desarrollo y está compuesta por un tubo neural y un notocordio, que es una especie de médula espinal temprana. Normalmente, en la semana ocho esta cola humana desaparece, por eso casi todos nacemos sin ella.

Se cree que los bebés que tienen esta cola sin hueso tuvieron algún error de desarrollo por el que esa cola no desapareció. Por lo tanto, puede haber otros defectos en su médula espinal, que se terminó formando a partir de ese notocordio unido a la cola.

La cola aparece durante la quinta semana de desarrollo, pero desaparece en la octava normalmente.

¿Qué problemas pueden tener estos niños?

En 2012 se publicaron los casos de seis niños, con edades comprendidas entre los 3 días y los 2 años, todos ellos con cola humana de diferentes longitudes y características.

Había el doble de niños que de niñas, algo que coincide con los datos de otros estudios anteriores. Todos se sometieron a cirugía de la cola, pero algunos tenían otros problemas que requirieron más pruebas. Tres de ellos tenían espina bífida y uno meningocele. La espina bífida ocurre cuando la médula espinal del feto no se cierra correctamente durante el primer mes de embarazo. Esto puede dañar los nervios y la médula espinal, causando serios problemas a los bebés. Todo esto está íntimamente ligado a la cola que desaparece en la semana ocho, por lo que no es raro que 3 de los 6 niños de este estudio sobre la cola humana tuviesen espina bífida. De hecho, coincide con los datos de otros estudios, que apuntan a que un 50% de los bebés con cola tienen también espina bífida.

En cuanto al meningocele, es un saco a modo de quiste, que sobresale de un hueco defectuoso en la médula espinal. El niño con este problema tuvo que someterse a otra intervención quirúrgica, además de la extirpación de la cola humana.

Por lo tanto, se concluyó que, quizás, la cola no sea algo tan benigno como se cree. Curiosamente, en algunos países, como la India, se considera una señal de buena suerte. En otros países se piensa todo lo contrario, de ahí que los padres no se atrevan a llevar a sus hijos al médico.

Lo único cierto es que no hace a quienes nacen con ella ni mejores ni peores personas, pero sí que es algo a lo que hay que prestar atención, para dar a los niños la atención médica que requieren.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente