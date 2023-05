Twitter no parece ser la red social idónea para anunciar una candidatura e iniciar una campaña electoral y prueba de ello es el desastroso evento que Elon Musk y Ron DeSantis, Gobernador de Florida y quien se presenta a las elecciones de Estados Unidos para 2024, organizaron hace apenas unas horas en la plataforma. Concretamente, en un espacio de Twitter que desde el minuto cero comenzó a dar problemas porque, aparentemente, el elevado número de usuarios que se unieron a la conversación colapsó los servidores.

Los problemas, reiteramos, comenzaron desde el minuto cero, cuando Elon Musk lanzó el espacio en Twitter y unió a DeSantis con el objetivo de que anunciara su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. David Sacks, emprendedor y quien fue responsable de productos de PayPal, se encontraba en la sesión como moderador.

En el momento que Sacks inició la palabra, los usuarios que estaban presentes en el espacio comenzaron a oír ruidos chirriantes, afirma The Verge. Segundos después, el espacio se quedó en absoluto silencio, con las cuentas Sacks y DeSantis entrando y saliendo de la sala y activando y desactivando el micrófono para, aparentemente, intentar solventar los fallos.

Minutos más tarde, Sacks creo un nuevo espacio de Twitter para unir a DeSantis e iniciar su discurso para presentarse a las elecciones de Estados Unidos de 2024. Durante la retransmisión, el exdirectivo de PayPal afirmó que el primer espacio falló por el gran número de usuarios que se encontraban dentro de la sala.

“Creo que colapsó porque cuando multiplicas medio millón de personas en una habitación por una cuenta con más de 100 millones de seguidores, que es la cuenta de Elon, creo que eso crea un nivel de escalabilidad sin precedentes. Pero con mi escaso número de seguidores parece estar funcionando mucho mejor”, afirmó Sacks. Minutos más tarde, Elon Musk confirmó los fallos por el elevado número de personas que estaban en línea. “Tuve que cambiar a David porque mi cuenta estaba rompiendo el sistema”, destacó.

600.000 personas hicieron que una de las funciones más populares de Twitter, fallase

Según The Verge, 600.000 personas se encontraban en el espacio de Twitter minutos antes de que los organizadores cerraran la sesión en la que participaban tanto DeSantis, como Elon Musk. Es una cantidad de personas considerable. No obstante, no es mucho mayor que otros acontecimientos importantes de otras compañías en las que no parecen haber tenido dificultades técnicas. El citado medio pone como ejemplo el concierto de Travis Scott en Fortnite celebrado en 2020, donde accedieron de forma simultánea 12 millones de jugadores.

El nuevo espacio de Twitter, que se pudo llevar a cabo con normalidad, ya acumula 2,6 millones de usuarios conectados, y sirvió para que Elon Musk, quien se ha mostrado a favor de los partidos Republicados, y DeSantis, republicano, distribuyeran una vez más su discurso sobre la aparente libertad de expresión. Afirmaron que las redes sociales censuran el contenido de la derecha. También arremetieron contra personas que luchan por los derechos LGBTQ+, catalogándolos como una “mafia despierta” cuyo objetivo es corromper la tradición conversadora.

Elon Musk, si bien ha detallado que no apoyará a ningún candidato particular, se ha mostrado a favor de que DeSantis inicie una campaña electoral a través de una plataforma como Twitter. “Creo que es bastante innovador que haya un anuncio importante de este tipo en las redes sociales”, ha comentado. Resulta irónico que este “anuncio importante” haya hecho que una de las funciones más populares de la red social deje de funcionar con una sola pequeña parte de usuarios de todo Twitter conectados.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente