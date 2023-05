Tina Turner, una de las cantantes más exitosas de los últimos años, falleció a los 83 años al sucumbir ante una larga enfermedad. La reina del rock and roll dominó los escenario gracias a conciertos explosivos que combinaban energía con glamour. La poderosa voz solo fue opacada por uno de sus atributos físicos más característicos: sus piernas.

Desde sus primeras presentaciones, la cantante utilizó vestidos que dejaban sus piernas al descubierto. Tina Turner aseguró en una entrevista que optó por este tipo de vestuario, ya que le permitía bailar fácilmente en el escenario. Lo que nunca imaginó es que generarían más atención de lo esperado y pronto las hizo parte de su estilo.

La cantante estaba consciente del poder que tenían y durante sus conciertos las explotaba con pasos exagerados y una patada típica. En la cúspide de su carrera, Tina Turner realizó una jugada que marcaría tendencia en las generaciones posteriores. Turner aseguró sus piernas por 3,2 millones de dólares, convirtiéndolas en las más caras de la historia.

Aunque su popularidad le garantizó campañas publicitarias con Pepsi y otras marcas, un anuncio puso sus piernas en el reflector. Hanes lanzó una campaña en 1997 para su nueva línea de pantimedias con Tina Turner como protagonista. La empresa pagó una fortuna a la cantante para aparecer en un comercial filmado en las calles de Nueva York, en donde se mostraba sus bailes y pasos característicos.

Tina Turner sentía que sus piernas opacaban su voz

Antes de morir, Tina Turner declaró que sentía que sus piernas opacaban su voz, ya que las personas siempre las mencionan. En una entrevista con The Sun, la reina del rock confesó que nunca se sintió segura de ninguna parte de su cuerpo cuando era joven. "Con toda la atención que recibían mis piernas, ¡me di cuenta de que debían estar bien!", dijo.

"A veces creo que soy tan famoso por mis piernas como por mi voz" Tina Turner

La idea de asegurar su piernas por una suma millonaria abrió la puerta a que otras artistas y cantantes hicieran lo mismo. A Tina Turner le siguió la modelo Heidi Klum, quien firmó una póliza por dos millones de dólares durante su tiempo en Project Runway. Taylor Swift hizo lo propio antes de su gira 1984, aunque el trono es para Mariah Carey que llegó a blindarlas por 1.000 millones de dólares en 2006.

Tina Turner, cuyo nombre real era Anna Mae Bullock, tuvo su primer gran éxito con A Fool in Love en 1960. La cantante tuvo una carrera destacada junto a Ike Turner, aunque el verdadero éxito llegó en 1984. El disco Private Dancer, del cual se desprende la canción What's Love Got to Do with It, marcó el inicio de uno de los regresos más grandes de la historia de la música.

La reina del rock and roll se mantuvo activa hasta 2009, cuando anunció su retiro durante la gira de 50 aniversario.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente