Tina Turner, la reina del rock n' roll ha muerto a los 83 años, según ha informado su representante. Con una carrera que se desarrolló durante cinco décadas, fue cantante, compositora, bailarina y actriz. Nació en Estados Unidos, pero mantenía una nacionalidad suiza.

Su lamentable fallecimiento ha llegado tras batallar una larga enfermedad, la cual no ha sido especificada. En años recientes ha tenido que enfrentar una serie de reveses de salud, incluyendo un paro cardiorrespiratorio, un cáncer intestinal y un trasplante de riñón. Esto último tras someterse a un tratamiento homeopático que causó tanto daño que consideró el suicidio asistido.

Tina Turner deja uno de los mayores legados de la historia de la música con decenas de éxitos, una historia de superación nunca antes vista en la industria, con una fuerza y una entrega total en cada uno de los proyectos en los que se involucró.

¿Quién fue Tina Turner?

En el escenario, su presencia era imponente. Con una voz llena de energía y pasión, Tina Turner se convirtió en una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Desde sus humildes comienzos hasta su reinado en la industria musical, su historia es un testimonio de determinación y talento.

Tina Turner nació el 26 de noviembre de 1939 en Nutbush, Tennessee, bajo el nombre de Anna Mae Bullock. Superó obstáculos y desafíos para convertirse en una verdadera leyenda. Su carrera comenzó en la década de 1950 cuando se unió a la banda de Ike Turner como cantante de apoyo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que su talento y carisma la llevaran al frente del escenario.

A mediados de la década de 1960, el dúo lanzó el éxito River Deep - Mountain High, producido por Phil Spector. La canción se convirtió en un hito en la carrera de Turner, demostrando su potencial como solista. A medida que su estrellato crecía, también lo hacía su relación personal con Ike Turner, quien se convirtió en su esposo y compañero musical.

La década de 1970 marcó un cambio significativo para Tina Turner. Después de años de abuso físico y emocional, ella tomó la valiente decisión de dejar a Ike Turner y sufrir el sacrificio de renunciar a su nombre artístico. Pero su espíritu indomable no se desvaneció. Renació como Tina Turner y comenzó a forjar su camino en solitario.

Fue en la década de 1980 cuando Turner alcanzó la cima del éxito. Su álbum Private Dancer se convirtió en un fenómeno global, impulsado por éxitos como What's Love Got to Do with It y We Don't Need Another Hero. Su poderosa voz y su enérgico estilo de baile la consolidaron como una verdadera fuerza en la industria musical.

El espectáculo en directo se convirtió en su sello distintivo. Sus actuaciones energéticas cautivaron a multitudes en todo el mundo. Ya sea en estadios o en pequeños clubes, Tina Turner dejaba una huella imborrable en cada escenario que pisaba. Su carisma trascendió las barreras culturales y generacionales, ganándose el respeto y la admiración de audiencias de todas las edades.

A lo largo de su carrera, Tina Turner recibió innumerables premios y reconocimientos. Ganó varios premios Grammy, incluido uno por su trayectoria artística, y fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Su impacto en la música popular es innegable, y su influencia se puede ver en generaciones de artistas posteriores.

Tina Turner reveló en su libro de memorias, publicado en 2018, que sufría una enfermedad que amenazaba su vida. En 2013 sufrió un revés de salud por el que tuvo que aprender a caminar de nuevo. En 2016 fue diagnosticada con cáncer intestinal. Lamentablemente, la cantante optó por un tratamiento homeopático que terminó dañando sus riñones. Consideró optar por suicidio asistido, pero Erwin Bach —su esposo— le donó un riñón, el cual recibió en abril de 2017.

Tina Turner también en el cine

Tina Turner también tuvo sus momentos de éxito en el cine cuando actuó en Mad Max: más allá de la cúpula del trueno. La película, además, contaba con uno de sus temas en su banda sonora. También interpretó a The Acid Queen en Tommy, la adaptación cinematográfica de la ópera rock de The Who del mismo nombre.

Su último papel en Hollywood fue un cameo en El último héroe en acción, película de 1993 dirigida por John McTiernan, con Arnold Schwarzenegger como protagonista. Interpretó a la alcaldesa de Los Angeles.

