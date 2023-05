Hay muchas formas de ligar y ninguna es infalible, por mucho que nos duela. Pero todos sabemos que, incluso cuando ya nos hemos ganado el corazón de esa persona, susurrar al oído siempre nos hace sumar puntos. ¿A quién no le gusta que le digan de esta forma algo bonito? O no tan bonito. Ahora bien, ¿cuál es el oído perfecto para ello? Solemos hacerlo de forma indiferente, pero, según la ciencia, hay preferencias. Y aunque es verdad que hay cierta discusión al respecto, parece ser que, por ahora, el oído izquierdo gana la partida.

El último estudio que lo confirma se ha publicado en Frontiers in Neuroscience de la mano de un equipo de científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Lausana (EPFL). En él, analizan la actividad cerebral de 13 personas mientras reciben una serie de mensajes al oído. Se vio que la respuesta del cerebro es mucho mayor cuando reciben vocalizaciones alegres en el oído izquierdo. En cambio, y por curioso que parezca, no ocurre lo mismo si se trata de mensajes con un tono neutro, negativo o incluso asustado.

Vamos, que, a la hora de susurrar, parece que es mejor que las cosas bonitas las digamos en el oído izquierdo. Para todo lo demás, el lado que elijamos es indiferente.

¿Susurrar en el oído izquierdo o derecho? Esa es la cuestión

Curiosamente, en 2009 se publicó un estudio que decía todo lo contrario que este. En él, se decidió sacar la investigación de los laboratorios y llevarla a una discoteca. Ciertamente, es el lugar perfecto. Se trata de entornos ruidosos, de modo que es prácticamente obligatorio hablar en el oído. Es cierto que en estos casos se trata más de gritar que de susurrar, pero eso es lo de menos. Por otro lado, en estos lugares es habitual que la gente lance mensajes alegres, no necesariamente con intención de ligar, pero sí con connotaciones positivas.

Los científicos observaron que, cuando dos personas se hablaban al oído, había más tendencia a seguir interaccionando si se hacía en el oído derecho. Además, para intentar confirmar estos resultados y ver si ocurría lo mismo al susurrar, realizaron un segundo experimento.

En este caso, uno de los investigadores fue por la calle parando a transeúntes y pidiéndoles algo en el oído. Se observó que, cuando hablaba en el oído derecho, estos hacían más caso a sus peticiones que cuando susurraban en el izquierdo.

Lo curioso es que esta última investigación señala todo lo contrario. Pero es cierto que se deben establecer algunas diferencias.

La intención también cuenta

Lo primero que se debe tener en cuenta es que este último estudio se centró en lo que ocurría al susurrar con un tono positivo. El estudio de 2009 analizó simplemente las interacciones.

Por otro lado, esta última investigación no observa solo las reacciones externas, sino que analiza también la respuesta cerebral. En ese sentido, es mucho más fiable.

Eso sí, se debe tener en cuenta que solo se realizó con 13 personas, por lo que habría que tomar los resultados con cautela hasta repetirlos con una muestra mayor.

Dejando esto a un lado, veamos cómo se llevó a cabo. Los investigadores realizaron un escáner cerebral a todos los voluntarios, mientras recibían una serie de vocalizaciones humanas felices, como la risa, en el oído izquierdo, el derecho o directamente de frente.

Se observó que en todos los casos se activaron los dos lados de la corteza cerebral, pero que la actividad neurológica fue mucho mayor cuando el mensaje se recibía en el oído izquierdo. Esta observación es muy importante, porque contradice una hipótesis anterior. Ya se había visto en estudios previos que el oído izquierdo tiene una mayor capacidad para identificar emociones en la voz.

Se pensaba que, puesto que lo que entra por el oído izquierdo se procesa en el lado derecho de la corteza cerebral, podría deberse a que esta es más eficiente en ese aspecto. Pero no es así. Los dos lados se activan a la vez. Simplemente, la actividad es mayor cuando el mensaje llega por el lado izquierdo.

Eso sí, todo esto se aplica solo a los mensajes positivos. Con los demás, no hubo diferencias.

Pexels

Mejor desde atrás

Otro dato interesante es que se ha observado en otros estudios que las personas se excitan más rápidamente cuando reciben un mensaje cuya voz llega desde atrás. Tiene una explicación evolutiva, dado que la excitación no deja de ser una emoción como la que despertaría en nuestros antepasados una amenaza que llega desde atrás, sin ser vista.

En el caso del oído izquierdo no parece haber ninguna explicación evolutiva, aunque habría que estudiarla. Lo que está claro es que si quieres susurrar algo bonito al oído de alguien, basándonos en la ciencia actual, lo mejor es que lo hagas en el izquierdo y desde atrás. No te garantizamos el éxito, pero que no se diga que no has puesto conocimiento en ello.

