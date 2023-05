Las ventas de la Nintendo Switch han sufrido una fuerte caída, y se espera que bajen todavía más. Así lo confirmaron los japoneses durante la presentación de los resultados del año fiscal 2023, que finalizó el pasado 31 de marzo. La compañía vendió casi 18 millones de unidades de su consola en el citado período —17,97 millones para ser específicos—, una baja del 22,1 % en comparación con los 23,06 millones del año fiscal 2022.

Esto significa que Nintendo estuvo lejos de la meta original de ventas de la Switch, que era de 21 millones de unidades. Pero también se quedó corto del objetivo revisado de 18 millones de consolas, anunciado posteriormente. Aunque la historia no termina allí: la empresa espera que las ventas bajen hasta un 16,5 % más en el año fiscal en curso, que finalizará el 31 de marzo de 2024.

Esto deja en claro que la Nintendo Switch ya pasó su pico de ventas y ha iniciado un lógico proceso de desaceleración. No solo por tratarse de un producto que va en camino a su séptimo año en el mercado, sino porque cada vez le queda menos margen para el crecimiento. Tengamos en cuenta que, con más de 125 millones de unidades, es una de las consolas de videojuegos más vendidas de la historia. De todos modos, el ritmo de ventas estaría cayendo más rápido de lo que anticipaba su fabricante.

Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, calificó la temporada navideña de 2022 como "decepcionante". En tal sentido, el ejecutivo indicó que las ventas de hardware se vieron negativamente afectadas por la incertidumbre financiera generada por los altos niveles de inflación, así como por la lentitud de varias partes del mundo para la reapertura tras la pandemia de la COVID-19.

Como contracara, juegos como Splatoon 3 y Pokémon Scarlet/Violet, que se lanzaron en septiembre y noviembre de 2022, respectivamente, fueron un éxito brutal en ventas. Situación que daría a entender que la comercialización de la Nintendo Switch estaría sufriendo por la saturación del mercado, y no por una falta de interés de los jugadores.

De hecho, el próximo viernes 12 se lanzará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uno de los juegos de Nintendo Switch más anticipados de 2023. Sus expectativas comerciales son enormes, pero se espera que tenga poco impacto en la venta de más unidades de la consola. Incluso pese al reciente lanzamiento de una edición especial del dispositivo, algo bastante común para celebrar sus estrenos más notorios.

Las ventas de la Nintendo Switch ya pasaron su mejor momento

La Nintendo Switch OLED es el modelo más vendido en la actualidad.

De los casi 18 millones de Nintendo Switch vendidas entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, el modelo con pantalla OLED fue el más exitoso. El mismo acumuló 9,22 millones de unidades, un incremento de casi el 59 % en comparación con el año fiscal previo. La variante estándar quedó en segundo lugar con 6,14 millones comercializadas —un 54,7 % menos que en el año fiscal 2022—; mientras que se vendieron 2,62 millones de Switch Lite, un 29,2 % menos interanual.

Así las cosas, estas cifras no hacen más que confirmar la tendencia bajista que comenzamos a ver en el período comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2022. Tengamos en cuenta que la Nintendo Switch alcanzó su pico en el año fiscal 2021, comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de marzo de 2021. En dicho período, la consola portátil vendió 28,8 millones de unidades a nivel global —20,3 millones del modelo estándar y 8,5 millones de la Switch Lite—. Fue el mejor año del dispositivo desde su arribo al mercado en marzo de 2017.

La siguiente tabla muestra con claridad la evolución de las ventas por año fiscal. Vale aclarar que las cifras se redondearon para fines prácticos:

2018

(01/4/2017 - 31/03/2018) 2019

(01/4/2018 - 31/03/2019) 2020

(01/4/2019 - 31/03/2020) 2021

(01/4/2020 - 31/03/2021) 2022

(01/4/2021 - 31/03/2022) 2023

(01/4/2022 - 31/03/2023) Nintendo Switch 15,1 millones de unidades 16,9 millones de unidades 14,8 millones de unidades 20,3 millones de unidades 13,6 millones de unidades 6,1 millones de unidades Nintendo Switch Lite - - 6,2 millones de unidades 8,5 millones de unidades 3,7 millones de unidades 2,6 millones de unidades Nintendo Switch OLED - - - - 5,8 millones de unidades 9,2 millones de unidades Total 15,1 millones de unidades 16,9 millones de unidades 21 millones de unidades 28,8 millones de unidades 23,1 millones de unidades 18 millones de unidades

El propio Shuntaro Furukawa aseguró en una llamada con inversores que no tienen planeado lanzar una versión nueva o actualización de la consola durante el año fiscal en curso. Esto echaría por tierra los rumores de una Nintendo Switch 2 que supuestamente veríamos en los próximos meses.

Los de Kioto son conscientes de que el gran desafío es mantener su consola como un atractivo de ventas, aunque no es fácil considerando el tiempo que ya lleva en el mercado y la penetración que ya ha logrado. También dijeron que su intención nunca fue colocar un único sistema en cada casa, sino varios; idealmente, uno para cada integrante del hogar. Sin embargo, se sinceraron sobre las dificultades que se avecinan.

"Mantener el impulso de ventas de Switch será difícil en su séptimo año. Nuestro objetivo de vender 15 millones de unidades este año fiscal es un poco exagerado. Pero haremos todo lo posible para impulsar la demanda antes de la temporada navideña para que podamos lograr el objetivo", dijo Furukawa.

Si Nintendo llega a vender 15 millones de unidades de la Switch antes del 31 de marzo de 2024, será de todos modos un 16,5 % menos que las del año fiscal 2023. Pero la caída no se vería solo en la comercialización de hardware, sino también de software.

En el año fiscal 2022, las ventas de software (juegos) para Nintendo Switch fueron de 235,07 millones de unidades. En el año fiscal 2023, en tanto, cerraron en 213,96 millones; es decir, un 9 % menos. El pronóstico para el año fiscal 2024 las ubica en 180 millones de unidades, un 15,9 % menos en comparación con las cifras obtenidas hasta marzo pasado, inclusive.

Con esas proyecciones sobre la mesa, es imposible no pensar que Nintendo pueda llegar a anunciar la sucesora de la Switch en el año fiscal 2025 (abril 2024 a marzo de 2025). De hecho, fuentes de Nikkei Asia aseguran que su desarrollo "parece estar progresando bien". Aunque ya aclararon que un hipotético lanzamiento no se producirá antes de la próxima primavera, como fecha más temprana.

Las estadísticas hoy pintan un panorama que parece allanar el camino para que, más temprano que tarde, Nintendo dé el esperado salto hacia una consola de nueva generación. Lo cual no implica que la Switch ya no tenga hilo en el carretel, máxime considerando la leal base de fanáticos que tiene la firma asiática.

No obstante, independientemente de los grandes lanzamientos en carpeta —el nuevo Zelda, el más inmediato—, es evidente que las ventas de la Nintendo Switch ya pasaron su mejor momento. Y nada hace pensar que estén en condiciones de volver a lograr un envión como el de dos años fiscales atrás.

