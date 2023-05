Las aventuras de Nick Fury dentro del Universo Cinematográfico de Marvel continúan. Sucederá a través de Invasión secreta y puede que, incluso, más allá de esta serie. Esto se interpreta a partir de una declaración de Samuel L. Jackson, quien encarna al personaje. En estas remarcó su interés por seguir siendo parte de la franquicia en las siguientes etapas.

Nick Fury, a través del Universo Cinematográfico de Marvel, ha tenido como principal característica ser un personaje que se mueve en las sombras. Es una figura que tiene mucho de estratega a la vez que está capacitado para manejar múltiples recursos armamentísticos. El resultado es una persona cercana al poder, próxima también a sus contrapartes, y a su vez con un grado de independencia que otros no tienen.

A través de Invasión secreta, la próxima serie de Disney+, se explorará de mejor manera al personaje interpretado por Samuel L. Jackson. Conviene recordar que, luego de la fase 1 del Universo Cinematográfico de Marvel, la figura de Nick Fury fue perdiendo espacio dentro de las distintas producciones de la franquicia. Sin embargo, su presencia seguía notándose dentro del relato.

El futuro de Samuel L. Jackson como Nick Fury

En Los Vengadores (2012) se mostró a Nick Fury como la pieza clave en la unión de los distintos superhéroes del momento. En esa película se produjo su discurso en relación con la Iniciativa Vengadores. Puede que este sea uno de los más recordados dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Qué sugieren estos detalles? Samuel L. Jackson ha sido esencial dentro de la franquicia durante todos estos años.

Y puede que lo siga siendo en el futuro. Durante una entrevista con Empire, el actor se refirió al personaje de Nick Fury y lo que podría ocurrir con él en la franquicia: “Me encanta interpretarlo y me agrada el hecho de que lo están abriendo a otras posibilidades, a toda la vida que tiene. Así que espero no haber terminado. Espero que en esta nueva fase de Universo Cinematográfico de Marvel todavía pueda estar flotando dentro y fuera de ella de alguna manera”,

Invasión Secreta estará enfocada por completo en su figura, sin ningún otro superhéroe que le haga sombra. En este sentido, hay un matiz importante en relación con Nick Fury: mientras el grueso de personajes reconocidos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel tienen habilidades extraordinarias, el rol que Samuel L. Jackson cubre no tiene algo fuera de lo común. Es un ser humano corriente, más allá de su formación militar e inteligencia. Se intuye que la exploración de su humanidad, sus miedos y algún anhelo, serán ejes relevantes dentro de la serie.

Este enfoque iría a contracorriente de las recientes series y películas en el Universo Cinematográfico de Marvel. En estas últimas han abundado los personajes que descubren nuevas habilidades extraordinarias o explotan algunas con las que ya habían sido presentados. Invasión secreta se estrenará a través de la plataforma de Disney+ el próximo 21 de junio.

