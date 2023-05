“Estoy emocionado de anunciar que he contratado a una nueva CEO para X/Twitter”. Así revelaba Elon Musk, a través de un tweet, su intención de abandonar el cargo como máximo responsable de la plataforma para ceder el puesto a una mujer cuyo nombre, por el momento, no ha revelado. The Wall Street Journal, sin embargo, ya habla de una persona en concreto: Linda Yaccarino, actual jefa de publicidad y asociaciones de NBC Universal.

Linda Yaccarino, según WSJ, quien cita a amigos y compañeros cercanos a la ejecutiva, lleva un tiempo deseando hacerse con el cargo de CEO de Twitter. Pues Elon Musk, recordemos, confirmó hace meses su intención de abandonar el puesto como director ejecutivo que él mismo asumió al adquirir la red social. Ambos directivos han estado en conversaciones con la intención de que ella tome el cargo como máxima responsable de la red social, y el Dylan Byers afirma que Musk “planea” cederle el puesto.

Probablemente, te estés preguntando quién es Linda Yaccarino y, sobre todo, por qué Elon Musk apostaría por una ejecutiva cuyo puesto está principalmente relacionado con la publicidad. En realidad, tiene mucho más sentido de lo que parece, y Yaccarino, además, tiene un historial profesional muy consolidado.

Yaccarino: más de dos décadas trabajando en el ámbito de la publicidad

Linda Yaccarino. Imagen: NBCUniversal.

Linda Yaccarino, en concreto, es una mujer estadounidense de 59 años (nacida el 27 de noviembre de 1963, en Long Island, Nueva York), cuya trayectoria profesional siempre ha estado ligada con la comunicación y la publicidad. La actual ejecutiva de la NBC y posible nueva CEO de Twitter está licenciada en Artes Liberales y telecomunicaciones tras cursar sus estudios en la Universidad Estatal de Pensilvania (Penn State), y desde entonces ha trabajado en dos compañías.

En 1992, Yaccarino estuvo trabajando durante dos décadas como vicepresidenta ejecutiva y COO del área de ventas de publicidad, marketing y adquisiciones. Lo hizo en Turner (Turner Broadcasting System), una compañía de televisión y medios que adquirió en su momento Warner Media y que desapareció como tal tras la compra por parte de AT&T, quien fusionó ambos negocios en Warner Bros. Discovery Inc. La posible nueva CEO de Twitter ocupó el cargo hasta noviembre de 2011, cuando entró a NBC Universal.

Desde entonces, y hasta la actualidad, Linda Yaccarino ha estado liderando diferentes puestos relacionados con la publicidad en la mencionada empresa de medios. La candidata a CEO de Twitter Empezó como presidenta de ventas de publicidad, y actualmente, reiteramos, es jefa de publicidad y asociaciones en la compañía. Ha llegado, además, a marcar diferentes hitos en NBC Universal. Entre ellos, el haber generado más de 100 mil millones de dólares en ventas de anuncios

“Es la primera jefa publicitaria en desarrollar un sistema comercial unificado habilitado por la tecnología One Platform, y crear una estrategia empresarial y de monetización unida, una práctica que se ha vuelto omnipresente en el mercado”.

Linda Yaccarino también ha originado con éxito asociaciones con compañías como Apple News, Buzzfeed, Holler, ReachTV, Snapchat, Twitter, YouTube, entre otras, y ha conseguido que la NBC presentara eventos internacionales, como la Super Bowl o los Juegos Olímpicos. De hecho, hace tan solo unas semanas, Yaccarino presumía en una conferencia junto a Elon Musk de la asociación con Twitter para los próximos JJ. OO.

Por qué Linda Yaccarino es una buena candidata a CEO de Twitter

Elon Musk junto a Linda Yaccarino.

Ahora bien, ¿por qué Elon Musk ha visto a Linda Yaccarino es una buena candidata para asumir el cargo de CEO de Twitter? Probablemente, porque la publicidad siempre ha sido una de las principales vías de ingresos para Twitter, y aparentemente, Musk quiere que siga siendo así. De hecho, desde que el magnate adquirió la compañía, los ingresos por esta área han disminuido considerablemente tras la huida de muchos anunciantes.

Además, durante su trayectoria, Yaccarino podría haber creado un fuerte vínculo con responsables de publicidad de grandes compañías, por lo que parece ser la persona ideal para, en cierto modo, convencerles de que inviertan en publicidad en la plataforma.

Debemos tener en cuenta, eso sí, que no hay nada confirmado al respecto. En cualquier caso, Elon Musk ya ha confirmado que pasará a ser presidente ejecutivo y CTO en Twitter, “supervisando productos, software y sysops”, ha destacado.

