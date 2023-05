El Nothing Phone (2), el próximo smartphone de la compañía fundada por Carl Pei, llegará este verano. Así lo ha confirmado la compañía en un tweet en que parecen afirmar que el smartphone será un dispositivo “premium” y no de gama media, como su antecesor.

Nothing, eso sí, no ha revelado una fecha exacta de lanzamiento, tampoco nuevos detalles sobre el dispositivo, más allá de la palabra “premium” —sugiriendo que será un móvil de gama alta— y las características que conocíamos anteriormente. Entre ellas, que incluirá uno de los procesadores más potentes de Qualcomm —aunque del año pasado—.

Debemos tener en cuenta, además, que el Noting Phone (1) se anunció a mediados de julio. Por tanto, es probable que la fecha de lanzamiento de esta nueva generación también se sitúe durante ese mismo mes. Nothing, por otro lado, ha ilustrado el anuncio del lanzamiento del Phone (2) con una imagen que deja ver parte del dispositivo y que revela dos detalles interesantes.

Por un lado, que el Nothing Phone (2) tendrá un aspecto continuista respecto a su antecesor. Es decir, con una trasera transparente y un sistema de luces. Por otro, que tendrá un nuevo LED independiente en uno de los laterales. No está claro cuál es su cometido, pero todo apunta a que servirá como indicador para las notificaciones y que, por ejemplo, se ilumine al recibir un mensaje o cuando el smartphone tenga un nivel de batería bajo.

El Nothing Phone (2) llegará con un chip Qualcomm de gama alta

Imagen: Nicolás Rivera (Hipertextual).

Una de las características que ya conocemos del Nothing Phone (2) es su procesador. La compañía, de hecho, confirmó durante el Mobile World Congress de 2023 que el smartphone incluiría un chip Qualcomm Snapdragon de gama alta y Alex Katouzian, director general de la unidad de negocio de Mobile, Compute y XR de Qualcomm, confirmó el modelo exacto.

Katouzian, en concreto, agradeció a Carl Pei y su equipo “por el lanzamiento del Phone (2) con Snapdragon 8+ Gen 1”, modelo presente en los smartphone de gama alta del año pasado. Eso sí, si bien es un SoC de gama alta, no es el más actual del fabricante, pues los smartphones actuales cuentan con el Snapdragon 8 Gen 2.

En cualquier caso, que el Nothing Phone (2) no llegue con el SoC de Qualcomm no tiene que ser una mala noticia. Esta decisión, de hecho, puede hacer que el smartphone sea relativamente más económico que otros modelos.

