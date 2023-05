Aunque el Universo Cinematográfico de Marvel suele ofrecer producciones pensadas para todo público, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 contradice esta lógica hasta cierto punto. Por tanto, convendrían tener en cuenta algunos aspectos antes de asistir con toda la familia a ver la conclusión de esta saga. A juzgar por algunos detalles, James Gunn se permitió una serie de libertades creativas que dan a la producción un tono distinto al acostumbrado dentro de la franquicia.

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 es, al menos hasta ahora, la última película que James Gunn tendrá dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta saga empezó en 2014. Casi diez años después de la primera entrega, estos personajes son reconocidos dentro de la franquicia por tener una voz, narrativa y visual, propia. En el marco del fin de la trilogía, estos aspectos son aún más evidentes.

Los primeros avances sobre Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ya sugerían que la película tendría un tono emotivo más marcado que en otras ocasiones. Las escenas son atravesadas por un aire de pérdida, duelo y separación que contrasta con la estética luminosa y el tono de los chistes de sus protagonistas. Esta es una de las razones por las cuales puede no ser un largometraje para ver junto con toda la familia.

Uno de los aspectos llamativos, en la construcción de la saga Guardianes de la Galaxia, es cómo distintas personalidades pudieron encajar hasta construir vínculos amistosos sólidos. Uno de los aspectos clave fue el sentido del humor. Esto hizo que las dos entregas previas tuvieron mucho de risa y, en términos generales, pocos duelos.

Por qué Guardianes de la Galaxia Vol. 3

podría no ser para toda la familia

En esta tercera cinta hay un factor clave, su clasificación: PG-13. ¿Qué indica? Se recomienda que no es adecuada para niños menores de 13 años porque contiene elementos que podrían no ser recomendados a esa edad. ¿Esto es nuevo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel? No. Pero, la diferencia con otras producciones, es que el tono de esta producción es ligeramente más cruel.

Una de las representaciones más sencillas de lo anterior tiene que ver con el lenguaje de los personajes. Es común que entre ellos se traten con palabras fuertes, incluso obscenas. Esto podría resultar incómodo en algunos de los espectadores más pequeños. Pero esto no es lo más delicado del largometraje.

En relación con lo anterior, y como se sugirió a través del tráiler de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, la película tendrá escenas en la que se torturan animales de forma grotesca, se producen distintos traumas emocionales en sus personajes y hay un grado de violencia que pocas veces se ha visto en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Por tanto, se vuelve sobre la advertencia de que, aunque es una película acerca de superhéroes que tienen el humor como principal recurso, hay que tener algunas consideraciones en esta ocasión al momento de entrar a la sala de cine con niños. Guardianes de la galaxia Vol. 3 se encuentra en cartelera desde este 4 de mayo de 2023.

