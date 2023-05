Por estas horas, la industria de los videojuegos está revolucionada por el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Sin embargo, también hay novedades menos gratas para los fanáticos de Nintendo: la compañía no piensa bajar el precio de la Switch este año.

La noticia se confirmó a través de los dichos de Shuntaro Furukawa, presidente de la empresa japonesa (vía VGC). Una postura que resulta bastante curiosa, considerando que Nintendo viene de cerrar un año fiscal en el que las ventas de la Switch cayeron más del 20 % interanual, y ha reconocido que espera que continúen a la baja.

Lo cierto es que reducir los precios para tratar de darle un empujón global a la comercialización de la consola no forma parte de la estrategia de los de Kioto. De acuerdo con el directivo, los costes de producción se mantienen elevados pese a que algunos componentes sí han logrado abaratarse. Aseguró, además, que incluso si bajaran los precios de las materias primas, tomaría tiempo hasta que la fabricación de la consola comenzara a ser más económica.

"La producción se vio muy afectada durante el año fiscal anterior, por lo que nos aseguramos de que la adquisición de piezas se realice con suficiente antelación para garantizar una producción estable. [...] Actualmente, no hay planes para reducir el precio de nuestro hardware durante este año fiscal", dijo Furukawa sobre la Nintendo Switch.

La Nintendo Switch mantendrá su precio pese a la caída en las ventas

Foto por Erik Mclean en Unsplash

Más allá de justificar la decisión de no bajar el precio de la Switch, que está ingresando en su séptimo año en el mercado, Nintendo aseguró que tampoco piensa subirlo. Aunque desde la compañía advirtieron que el panorama comercial internacional sigue presentándose desafiante, en especial por la inflación y los tipos de cambio de moneda.

"Si bien no tenemos planes de aumentar los precios [de la Nintendo Switch], el yen continúa débil y los costos de adquisición siguen siendo altos, por lo que continuaremos monitoreando la situación con atención". Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo.

Durante el año fiscal 2023, comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2023, se vendieron 17,97 millones de Nintendo Switch. Esto fue un 22,1 % menos en comparación con el año fiscal 2022, donde se comercializaron 23,06 millones. Y las proyecciones para el año fiscal 2024, ya en curso, no son las mejores. La compañía apunta a vender 15 millones de unidades de su consola, lo cual representaría una caída adicional del 16,5 %. Aunque los propios nipones han reconocido que la meta es por demás optimista.

"Mantener el impulso de ventas de la Nintendo Switch será difícil en su séptimo año. Nuestro objetivo de vender 15 millones de unidades este año fiscal es un poco exagerado. Pero haremos todo lo posible para impulsar la demanda antes de la temporada navideña para que podamos lograr el objetivo", aseveró Furukawa ante inversores.

Con la decisión de no bajar los precios al menos hasta el próximo año, el catálogo de Nintendo Switch continúa alineado de esta forma:

Nintendo Switch Lite: 199 dólares (EE. UU.)/ 219 euros (España);

199 dólares (EE. UU.)/ 219 euros (España); Nintendo Switch: 299,99 dólares (EE. UU.)/ 299,99 euros (España);

299,99 dólares (EE. UU.)/ 299,99 euros (España); Nintendo Switch OLED: 349,99 dólares (EE. UU.)/ 349,99 euros (España).

A esto se le suman ediciones especiales del modelo OLED para celebrar lanzamientos de juegos importantes. Tales los casos de Splatoon 3, Pokémon Scarlet & Violet y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Por lo general, estas variantes —que presumen diseños alegóricos, pero no incluyen el juego en cuestión— se venden a cambio de unos 10 dólares/euros adicionales.

Claro que también existen bundles de la Nintendo Switch que sí incluyen juegos junto a la consola, pero ya hablamos de ofertas más específicas (y caras) que no suelen estar disponibles en todas las regiones.

Cualquiera que sea el caso. Nintendo ya ha dejado en claro que sus planes inmediatos no incluyen una bajada de precios de la Switch. ¿Puede cambiar la historia el próximo? Tal vez. Todo depende de cuándo se lance su próxima consola, que según se rumorea no se anunciaría antes de abril de 2024.

