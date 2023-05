El más reciente tráiler de Misión de rescate 2, protagonizada por Chris Hemsworth, expuso una escena en la que el actor se enfrenta a cualquier cantidad de hombres. En su intento por proteger a una chica, debe oponerse a cada uno de ellos. En ese proceso, el largometraje de Netflix deja un momento que se anticipa como uno de los más impactantes de la producción: fuego en el uniforme del protagonista.

Chris Hemsworth, dentro de la mitología Misión de rescate 2, interpreta a Tyler Rake. Él es un mercenario que es contratado para atender asuntos de alto riesgo. Durante la primera película, producida por Netflix, le tocó salvar a un niño. Esto lo llevó al borde de la muerte. En la segunda entrega, la tarea tendrá un tono similar y, quizá, puede que tanta o más acción que el primer largometraje.

A propósito del próximo estreno de Misión de rescate 2, el director de la producción, Sam Hargrave, explicó algunos detalles sobre esa secuencia de acción que se puede ver en el primer tráiler. Se trata de un tramo extenso en el que Tyler Rake recibe múltiples golpes y, por supuesto, también da muchos otros. Varios de ellos son mientras la manga derecha de su uniforme se quema. ¿Fue hecho a través de CGI? No.

Tecnología mediante, lo normal en estos tiempos es que el talento corra muy poco riesgo. Hay múltiples medidas de seguridad y, en no pocas ocasiones, si algo se puede resolver a través de las computadoras se atenderá de esa manera. Sin embargo, esto no ocurrió en una de las escenas más relevantes de Misión de rescate 2.

El director de la película, Sam Hargrave, describió a Empire Magazine parte del proceso de grabación de esa escena protagonizada por Chris Hemsworth:

"La imagen de Chris Hemsworth en llamas, golpeando a un montón de prisioneros, era algo que no podía dejar pasar. Felicitaciones a Chris. El fuego no fue generado por computadora. Tuvo que hacerlo una y otra vez. No conozco a mucha gente, y mucho menos a los famosos de Hollywood, que se dejen prender fuego mientras están frente a la cámara”,

Sam Hargrave.