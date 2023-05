Malas noticias para NVIDIA: los cables de la GeForce RTX 4090 se siguen derritiendo. Apenas 6 meses después de que se reportaran los primeros inconvenientes con la potente y costosa GPU, el problema ha vuelto a escena.

Según recoge Tom's Hardware, al menos tres nuevos incidentes de sobrecalentamiento en los cables de alimentación de la RTX 4090 se han reportado recientemente. Como suele ser habitual, los mismos se publicaron en Reddit, donde los damnificados hicieron pública su frustración por el tema.

Así, el conector 12VHPWR de la GPU más potente de la familia RTX 4000 de NVIDIA vuelve a quedar en el centro de la polémica. En los tres casos, dicho componente fue el más afectado, pero no el único, puesto que un usuario también reportó daños en la tarjeta gráfica. En tanto que otro indicó que, además, el cable se estaba quemando en el extremo conectado a la fuente de alimentación.

Por supuesto que no todas las RTX 4090 con cables dañados se utilizaban del mismo modo o bajo un setup idéntico. Uno de los afectados indicó que usaba el ordenador para entrenar modelos de inteligencia artificial, y que había incorporado un adaptador de MODDIY —es decir, desarrollado por terceros— en el conector. El daño se presentó en una gráfica TUF fabricada por ASUS, pero el usuario comentó que disponía de una RTX 4090 de GIGABYTE en otro equipo, y que allí no había sufrido inconvenientes.

Otro de los damnificados explicó que solo se dio cuenta del sobrecalentamiento del conector de la GPU al cambiar de gabinete en su PC. Mientras que el tercero se mostró sorprendido del incidente, debido a que, si bien su PSU estaba por debajo de las especificaciones recomendadas, el consumo de energía de la RTX 4090 había sido limitado a un 70 %.

Los problemas en los cables de la RTX 4090 vuelven a escena

Jensen Huang, CEO de NVIDIA, con la RTX 4090.

¿Que los cables de la RTX 4090 sigan derritiéndose es por culpa de NVIDIA? No está claro, puesto que se debería evaluar los casos de forma individual. Y, como ya dijimos, cada uno ha tenido sus características peculiares. Además, que tres incidentes similares hayan aparecido en las últimas horas no necesariamente significa que se trate de un problema masivo.

Desde octubre pasado, NVIDIA habría detectado unos 50 casos de sobrecalentamiento a nivel mundial. Es un número bajo comparado con la cantidad de unidades de la GPU que seguramente ya ha vendido —y continúe comercializando— globalmente. Pero eso tampoco libera a los de Jensen Huang de tener que brindar respuestas.

En su momento, la firma californiana aseguró que gran parte de los casos se había producido debido a que el conector 12VHPWR no había sido conectado por completo. Esto le valió fuertes críticas, puesto que NVIDIA pareció "lavarse las manos" y echarle la culpa a los compradores de la RTX 4090 por una posible mala instalación.

Los incidentes que recoge Tom's Hardware reabrieron el debate sobre si la incorrecta conexión de la GPU pudo estar relacionada. En al menos uno de los inconvenientes reportados pareciera haber evidencia de que el conector 12VHPWR no estaba insertado de manera apropiada. En los demás, los usuarios aseguran haberlo conectado como correspondía.

NVIDIA no ha vuelto a referirse al tema

Otro cable de la RTX 4090 con signos de derretimiento en el conector 12 VHPWR. Foto: Reddit.

Es evidente que, independientemente de la responsabilidad de NVIDIA y los fabricantes de sus GPU, los cables derretidos de la RTX 4090 son una preocupación real. No importa si son 50 o 1.000 los casos registrados. Además, recordemos que no es la primera vez que se disputa la fiabilidad del conector 12VHPWR.

En octubre de 2022, expertos llegaron a la conclusión de que el cable de la RTX 4090 podía sufrir inconvenientes si se lo doblaba de una forma en particular; o si el pliegue se hacía a menos de 3,5 centímetros del conector. Esto podía producir que los terminales se soltaran o quedaran desalineados. No obstante, no todos los usuarios podían seguir ese lineamiento, especialmente si solo actualizaban su GPU y no armaban un setup nuevo.

Además, el grupo PCI-SIG advirtió previamente a NVIDIA de que los ordenadores con componentes conectados a la PSU mediante un conector 12VHPWR estaban registrando "variaciones térmicas". Una anomalía que se presentaba en aquellos PC cuyas fuentes de alimentación no eran ATX 3.0.

A todo esto, no olvidemos que la RTX 4090 es una GPU que hoy cuesta entre 1.600 y 1.900 dólares. Por ende, es comprensible la frustración de quienes están sufriendo porque sus cables se derriten, o porque NVIDIA no ha brindado actualizaciones sobre el tema desde noviembre pasado.

