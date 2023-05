No es secreto que Jeremy Strong, quien interpreta a Kendall Roy en Succession, le cuesta desconectar de su trabajo. Reconocido por su "actuación de método" en que no abandona el personaje cuando las cámaras paran de grabar, su dedicación tiene límites sorprendentes.

Bowen Yang, actor y comediante reconocido por su participación en Saturday Night Live, comentó en su podcast Las Culturistas un incidente con el actor. Mientras trabajaba la última temporada de Awkwafina Is Nora From Queens, a un lado del set de Succession, de repente ven a Jeremy Strong entrando a las oficinas de producción preguntando dónde está el baño.

Le contestaron apuntando en donde está, el actor agradeció y se fue. Pero diez minutos más tarde un asistente de producción de Succession entra a la oficina y pregunta "¿Jeremy estuvo por aquí?" Y respondieron "sí, vino preguntado por el baño". A lo que el asistente contesta "¿vino preguntado expresamente dónde se encuentra el baño?", Yang y el resto de las personas en la oficina responden "Sí, ¿por qué?" A lo que responde: "Tiene una escena en donde tiene que preguntarle a alguien donde está el baño".

"Creo que Jeremy Strong ha llevado la actuación de método a un nivel casi ridículo", explica Bowen Yang durante su intervención en el podcast.

Jeremy Strong y la actuación de método

La dedicación de Strong en Succession y su metodología para entrar al personaje de Kendall Roy fue detallada en un artículo publicado en diciembre de 2021 por el New Yorker. Su obsesión con su trabajo ha sido criticado por el potencial efecto negativo que podría tener con sus compañeros actores.

De hecho Brian Cox (Logan Roy) expresó, en el mismo reportaje, consternación por el método de actuación de Strong, "me preocupa lo que se hace as i mismo. Me preocupa las crisis por las que atraviesa para prepararse".

Recientemente, en otra entrevista, Cox dijo que la actuación de método de Jeremy Strong es un fastidio. "No me hagas hablar de eso", manifestó.

