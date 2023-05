Invasión secreta es el próximo estreno dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata de una serie que explorará la historia de Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. Este es uno de los personajes más relevantes dentro de la franquicia y que, hasta esta producción, no había tenido un espacio de desarrollo propio. Este relato también servirá de presentación en la franquicia para Emilia Clarke.

Luego de Juego de Tronos, la figura de Emilia Clarke alcanzó reconocimiento global. Esa serie, producida por HBO, fue un fenómeno televisivo y cultural poderoso. En ella se integraron tanto los lectores de la obra literaria, escrita por George R. R. Martin, como los espectadores que llegaron al relato a través de la adaptación. A propósito de su próximo debut dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, la actriz se refirió al tono que tendrá Invasión secreta.

Se espera que Emilia Clarke interprete a G'iah, quien es una Skrull hija de Talos y Soren. Ella, luego de estar recluida en un laboratorio, es rescatada por la Capitana Marvel. Durante los primeros avances de Invasión Secreta ya se pudo ver al personaje en acción, aunque no demasiado. Por otro lado, conviene recordar que la mayor parte del peso de la historia lo llevará Nick Fury.

Invasión secreta: una serie para los fanáticos… y también para quienes no lo son

Cuando se trata del Universo Cinematográfico de Marvel, la cantidad de contenido suele ser un factor de discusiones. ¿Quién puede ver o no determinada serie o película, en caso de que no haya observado alguna previa? ¿Es necesario haber visto todas las propuestas de la franquicia para llegar a una nueva serie o no? A su manera, Emilia Clarke se encargó de dar respuesta a esto.

Durante una entrevista con Empire Magazine, Emilia Clarke dijo lo siguiente en relación con Invasión Secreta:

"Definitivamente, es un programa para los fanáticos, pero también es una producción que mi madre, que no ve Marvel, verá y entenderá, ¿sabes a lo que me refiero?”, Emilia Clarke, a Empire Magazine.

Sí. La serie, de acuerdo con Emilia Clarke, funciona como un relato particular. En esto, quizá, tenga que ver un aspecto: se trata de una serie de espías, antes que una producción sobre superhéroes. A lo anterior, la actriz agregó lo siguiente:



“A veces, puedes entrar en un territorio peligroso con este tipo de género en el que si no has visto las otras 17 películas o programas, no lo vas a entender. Esto (Invasión secreta) no es eso en absoluto", Emilia Clarke, a Empire Magazine.

Date de alta en Disney Plus ahora y ahorra gracias a la suscripción anual, con la que podrás disfrutar de todo su catálogo de series y películas. Acceso a los últimos estrenos, al catálogo de Star y a los mejores documentales de National Geographic. Suscríbete a Disney+ y ahorra dos meses

Invasión secreta funcionará como un nexo entre la fase 3 y la fase 5. Esta serie tendrá relación con The Marvels, una de las próximas películas del Universo Cinematográfico de Marvel. El estreno del relato protagonizado por Samuel L. Jackson será el 21 de junio de 2023.

También en Hipertextual: