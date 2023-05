En meses previos, Elon Musk había anunciado que pronto sería posible subir vídeos de larga duración en Twitter. Siempre y cuando, por supuesto, fueras suscriptor de Twitter Blue. Hoy, finalmente, la red social desplegó dicha característica.

A partir de hoy, los usuarios de Twitter Blue tienen la posibilidad de publicar vídeos de hasta 2 horas de duración.

Hasta aquí, todo muy bien. El problema es que Elon Musk y Twitter, quizá, no esperaban que las personas aprovecharían la novedad tan rápido, y no de una manera precisamente positiva.

Minutos después de que Elon Musk realizó el anunció en su cuenta de Twitter, algunas personas le respondieron publicando películas completas. En los comentarios era posible encontrar, por ejemplo, Shrek 2 y Shrek 3, de DreamWorks Animation y Universal Pictures. Ambas se podían ver de principio a fin.

No sabemos si Elon Musk se percató personalmente, o si lo hizo el equipo de Twitter. El asunto es que las publicaciones que contenían los largometrajes fueron eliminadas.

Evidentemente, la red social no puede permitir que este tipo de contenidos permanezcan activos. ¿Por qué? Porque es material protegido con derechos de autor. Si hay compañías que envían reclamos cuando personas comparten pequeños fragmentos de largometrajes, imagina su reacción cuando vean sus producciones completas con acceso gratuito.

Seguramente los vídeos de 2 horas en Twitter serán útiles en algún momento. Por ahora, no obstante, los dirigidos por Elon Musk tendrán que lidiar con las personas que suban contenidos que infringen sus normas.

Desconocemos si la compañía tiene algún tipo de sistema de seguridad que permita identificar la subida de películas o series, por ejemplo.

De un filtro controlado de forma manual mejor no hablemos. Debido a la actual situación laboral que rodea a Twitter, dudamos que exista un equipo de humanos cuya responsabilidad sea vigilar el correcto uso de esta característica.

Para Twitter, la única buena noticia es que solo los usuarios de Twitter Blue pueden publicar vídeos de hasta 2 horas. Entonces, si alguien tiene la gracia de compartir un filme completo, tendrá que abrir la cartera sí o sí.

Más allá de las películas de Shrek, que ya fueron retiradas, también hay usuarios publicando vídeos musicales en loop. No podía faltar el ‌Never gonna give you up, de Rick Astley. La cuenta @MAGS incluso subió un vídeo de Donald Trump bailando durante 2 horas.

La actualidad tecnológica y científica en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente