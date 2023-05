La diplomática sigue cosechando éxitos de audiencia. La serie de Netflix protagonizada por Keri Russell (Felicity, The Americans), Rufus Sewell (Dark City, The man in the high castle) y David Gyasi (Interstellar, Carnival Row) cuenta la historia de Kate Wyler y su nuevo rol como embajadora de Estados Unidos en Reino Unido. Se estrenó hace apenas dos semanas, pero ya acumula más de 66 millones de horas de visionados en la plataforma.

La primera temporada de la serie creada por Debora Cahn (The West Wing, Homeland) tiene solo ocho episodios, pero con un final impactante. Ocurre en una situación extrema, al mismo tiempo en Londres y París, dejándonos con decenas de preguntas de cara a futuros capítulos. De hecho, la segunda temporada ya ha sido confirmada.

En nuestra crítica de La diplomática, destacamos la trama de misterio y por momentos de espionaje entre políticos. Mezclado con las dificultades de una relación entre los protagonistas donde se tiene que priorizar entre el aspecto personal, profesional e incluso de la imagen pública.

La explicación del final explosivo de la primera temporada de La diplomática

Durante el final de la primera temporada de La diplomática vemos a Kate Wyler descubriendo que el plan de Reino Unido no es capturar al mercenario relacionado con el atentado en el portaaviones con el que inicia la serie. El objetivo sería asesinarlo. Sintiendo que el secretario de relaciones exteriores, Austin Dennison y su esposo se aprovecharon de ella, abandona la gala en París a la que asiste. Especialmente por la atracción evidente que hay entre ella y Dennison.

Pero tras una breve conversación, donde Austin Dennison le explica a Kate Wyler que el primer ministro no puede ordenar la ejecución de Lenkov sin pasar por él —y nunca aprobó el plan—, ella deduce en ese momento que solamente quienes contrataron al mercenario quisieran matarlo, y así ocultar el verdadero plan.

Kate también asume que Dennison no es consciente del plan de asesinar a Lenkov, es por eso que le pide que le de su teléfono móvil porque teme que están siendo escuchados por medio del dispositivo.

Al mismo tiempo se puede observar, en Londres, que Hal Wyler va de camino a encontrarse con Merritt Grove. Pero tras sentarse en la mesa del restaurante es abordado por Stuart Heyford y su asistente, Ronnie, por pedido de Kate. Grove se molesta y abandona el lugar, ambos lo siguen, cuando se puede ver que Hal se está acercando al político desde la dirección contraria.

Pero cuando Merritt Grove abre la puerta de su coche, este explota inmediatamente. Esto confirmaría que el primer ministro fue quien planeó el ataque terrorista en su propio país —para beneficio político— y tal vez Grove lo sabía, y quería revelárselo a Hal Wyler.

En la última escena del episodio final de la primera temporada de La diplomática, vemos a Kate Wyler y Austin Dennison reaccionando a la noticia de la explosión mientras la policía y fuerzas de seguridad se acercan a ambos para, aparentemente, llevarlos a un lugar seguro, por temores de otro atentado.

El episodio acaba así, dejando en el aire un montón de preguntas que seguramente se contestarán durante la segunda temporada. ¿Quién sobrevivió a la explosión? ¿Es el primer ministro Trowbridge realmente la persona que está detrás de toda esta conspiración o hay fuerzas mayores? ¿Es Dennison realmente inocente o está jugando un gran papel frente a Kate Wyler?

La primera temporada de La diplomática se puede ver en Netflix. La segunda temporada ya ha sido confirmada, pero no han iniciado la producción y aún no hay fecha de estreno anunciada.

También en Hipertextual: