Ya ha llegado el calor a buena parte del hemisferio norte. No es algo que debamos celebrar, pues está claro que ha llegado demasiado pronto. Pero, ya que está aquí, muchas personas han adelantado actividades de verano como ir a la playa a tomar el sol, nadar, bucear o hacer esnórquel. Para esto, en los últimos años se ha puesto de moda sustituir los típicos tubos por máscaras que tapan la cara completa. Son cómodas, desde luego, pero muchos científicos advierten que debería avisarse las personas con afecciones respiratorias o de corazón del problema que suponen.

Ya se han registrado algunas muertes en personas que estaban haciendo esnórquel con ellas. En algunas se pudo demostrar la causalidad y en otras no; pero, aun así, muchos científicos están de acuerdo en las causas por las que pueden suponer un riesgo para la vida.

Resulta paradójico, pues estas máscaras de esnórquel salvaron muchas vidas cuando se usaron como respiradores al principio de la pandemia de COVID-19. Ante la escasez de estos dispositivos, se pidió a quien pudiera que donase la suya. Y, visto lo visto, parece que estaban mejor en los hospitales que en las playas.

¿Por qué son peligrosas estas máscaras de esnórquel?

En un artículo sobre este tema publicado en Business Insider se cuentan varios casos de accidentes, unos mortales y otros no, en los que estas máscaras de esnórquel supusieron un peligro.

Una de estas historias es la de Sally Standley, una mujer de 59 años que casi muere de vacaciones en las Seychelles, mientras hacía esnórquel tranquilamente. De repente se sintió mareada y sin fuerzas. A duras penas pudo llegar a una boya a 2 metros, en la que perdió el conocimiento. Cuando le quitaron la máscara, su piel era azul y echaba espuma por la boca. Lógicamente, la trasladaron a un hospital donde pasó varios días en coma. Pensaban que la falta de oxígeno le dejaría en estado vegetativo o con graves secuelas, pero tuvo suerte y sobrevivió sin problemas.

No tuvo tanta suerte Angela Kearn, una mujer de 63 años, que murió mientras practicaba esnórquel en el Mar rojo. Durante la autopsia, se concluyó que había muerto por un edema pulmonar, posiblemente causado por la máscara de esnórquel. Esta dificulta más tomar aire que un tubo normal, por lo que se genera una presión negativa en los pulmones. Además, el dióxido de carbono se acumula en los espacios muertos de la máscara, dificultando aún más la respiración. Todo esto puede llevar a la acumulación de líquido en los pulmones, especialmente si se tienen patologías pulmonares o cardíacas previas. En el caso de Angela, tomaba una terapia de remplazo hormonal para la menopausia, que le confería un mayor riesgo de estas afecciones.

Más difícil pedir ayuda

Además de todo esto, si hubiese algún problema, como el que tuvo Sally, retirar una máscara completa para pedir ayuda es mucho más difícil que simplemente soltar el tubo de esnórquel. Esto, en realidad, se aplica a cualquier otra complicación que pueda surgir durante el buceo. Por eso, si estás pensando aprovechar la llegada del calor para hacer esnórquel con estas máscaras, revisa que no seas una persona de riesgo y, por si acaso, no vayas solo. No tiene por qué ser peligroso, pero siempre será mejor prevenir que curar.

