En España, la gran mayoría de eventos deportivos televisados son de pago. Es más. Muchos de ellos son exclusivos de una única operadora de televisión, Movistar Plus+. A esto se añade que para contratarla, necesitas contratar a su vez sus productos estrella: fibra y telefonía. Sí, puedes acudir a Movistar Plus+ Lite, pero no incluye toda su oferta deportiva. Pero existe una alternativa, DAZN, a la que muchos llaman el Netflix de los deportes. Y una pregunta recurrente sobre esta plataforma deportiva es, ¿cómo podemos compartir la cuenta de DAZN?

Es inevitable. Vivimos en un contexto televisivo en el que hay una desorbitada cantidad de plataformas online de contenido. Y tenerlas todas, o solamente las principales, ya supone un desembolso que, ironías de la vida, supera el precio que antaño costaba la televisión de pago.

Si nos centramos en el ámbito deportivo, durante años, acceder a la oferta televisada obligaba a tener contratada una determinada operadora de telefonía. Hasta la llegada de DAZN. Puede que esta plataforma online no tenga todos los eventos deportivos de primera línea, pero poco a poco ha ido haciéndose con algunas competiciones destacadas. Y según qué deportes te interesen, puede que sea tu plataforma de referencia. E incluso quieras compartir tu cuenta de DAZN con alguien más.

Todo el deporte está en DAZN Disfruta de LaLiga Santander (5 partidos por jornada en 35 de las 38 jornadas), los mundiales de F1 y MotoGP, la Premier League, baloncesto, programas deportivos y mucho más. Prueba DAZN ahora

¿Qué es DAZN?

Si dudas sobre cómo compartir cuenta de DAZN, entonces su nombre no te debe resultar extraño. Se trata de un servicio de streaming de deportes. Legal. Una plataforma que puedes contratar y ver desde dispositivos conectados a internet: tu televisor inteligente, teléfono móvil, tableta, ordenador, consola de videojuegos y demás aparatos de entretenimiento.

Con una calidad de imagen próxima a la alta definición y ofrece la posibilidad de ver competiciones de la talla de La Liga española, la Fórmula 1, el campeonato de MotoGP, la Premier League, la Euroliga y la Eurocup de baloncesto, la Liga F de fútbol femenino, la Champions League femenina y otros deportes como las superbike, el boxeo, el tenis, los dardos o el billar. Aquí tienes la lista completa.

A esto hay que añadir su cada vez mayor oferta de contenidos originales en forma de entrevistas, reportajes y documentales así como la posibilidad de ver los dos canales principales de Eurosport en directo así como el canal especializado Red Bull TV. En resumen: una oferta de contenido interesante independientemente de si decides compartir tu cuenta de DAZN o no.

¿En qué dispositivos puedo instalar DAZN?

Antes de entrar en detalle sobre cómo compartir la cuenta de DAZN, es imprescindible registrarse. Lo mismo que ocurre con Netflix, Prime Video y similares. Además, puedes crear la cuenta desde las aplicaciones oficiales, aunque la manera más cómoda de hacerlo es desde su página web. Así podrás introducir los datos personales y la información de pago cómodamente. Sólo necesitas una dirección de correo electrónico y un método de pago: tarjeta de crédito, tarjeta de débito, Apple Pay, Google Pay, PayPal o tarjeta o código prepago.

Los dispositivos compatibles con DAZN son:

iPhone y iPad

Teléfonos y tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Televisores inteligentes de LG, Panasonic, Samsung, Hisense y Sony

Amazon Fire TV y Fire TV Stick

Dispositivos Android TV y Google Chromecast

Apple TV

Playstation 4, Pro y Playstation 5

Xbox One, One S, One X y Xbox Series X | S

¿Qué deportes incluye DAZN y cuánto cuesta?

Dado que el catálogo de DAZN es enorme y que mantenerlo tiene un elevado coste, esta plataforma está disponible en varios planes con distintos precios. Según qué deportes y competiciones te interesen, te convendrá contratar uno u otro plan. Si vas a compartir tu cuenta de DAZN, ten en mente tanto tus preferencias como las del resto de personas.

En el momento de escribir estas líneas, la plataforma ofrece tres planes: DAZN Total, DAZN Esencial y DAZN Victoria. Veamos en qué se diferencian y en qué se parecen.

DAZN Total

Acceso a todos los contenidos que ofrece DAZN. Es decir:

Deportes de motor, fútbol, baloncesto, tenis, boxeo…

5 partidos de LaLiga por jornada de un total de 35 jornadas (175 partidos por temporada)

Resúmenes de todos los partidos de LaLiga Santander y de LaLiga SmartBank

Producciones originales de DAZN (reportajes, entrevistas y documentales)

Canales Eurosport 1, Eurosport 2 y Red Bull TV

El precio de DAZN Total es de 24,99€ al mes con pago fraccionado anual (con permanencia de 12 meses)

es de 24,99€ al mes con pago fraccionado anual (con permanencia de 12 meses) Puedes pagar 29,99€ al mes y cancelar en cualquier momento con 30 días de preaviso

Puedes pagar con un único pago de 299,99€ por 12 meses

DAZN Esencial

Deportes de motor, fútbol, baloncesto, tenis, boxeo…

Producciones originales de DAZN (reportajes, entrevistas y documentales)

Canales Eurosport 1, Eurosport 2 y Red Bull TV

No incluye LaLiga Santander

LaLiga Santander El precio de DAZN Esencial es de 12,99€ al mes con pago fraccionado anual (con permanencia de 12 meses)

es de 12,99€ al mes con pago fraccionado anual (con permanencia de 12 meses) Puedes pagar 18,99€ al mes y cancelar en cualquier momento con 30 días de preaviso

Puedes pagar con un único pago de 149,99€ por 12 meses

DAZN Victoria

Competiciones de fútbol femeninas:

Finetwork Liga F

UEFA Women's Champions League

Barclay's FA Women's Superleague

Vitality Women's FA Cup

El precio de DAZN Victoria es de 9,99€ al mes. Puedes cancelar con 30 días de preaviso

¿Es posible compartir tu cuenta de DAZN?

Llegados a este punto, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos compartir cuenta de DAZN? La respuesta oficial es que "en 2 dispositivos simultáneamente, siempre y cuando lo hagas desde el mismo punto de acceso a la red”. Además, “puedes registrar hasta un máximo de 3 dispositivos”. Eso sí: ten en cuenta que es posible desvincular y vincular nuevos dispositivos tantas veces como se quiera.

Por lo tanto, si la persona con la que se planea compartir la cuenta de DAZN vive bajo el mismo techo (por lo que usa la misma Wi-Fi para acceder al servicio), no habrá ningún problema. Familiares y compañeros de piso, por lo tanto, pueden compartir cuentas sin miedo.

Las personas que no comparten vivienda y, por consiguiente, no se conectan a DAZN usando la misma red Wi-Fi también pueden hacer un uso compartido de la cuenta, pero con una limitación: no usar el servicio a la vez. Se trata de un obstáculo importante, pero puede ser sorteable si las personas que desean compartir la cuenta están interesadas en deportes diferentes con horarios de emisión distintos.

Eso sí: si echamos un vistazo a las Condiciones de uso de DAZN, encontraremos matices importantes a tener en cuenta. Por ejemplo, “nunca compartirá contraseñas u otros códigos de acceso con nadie o de ninguna manera hacerlos accesibles a otros”. Es decir, puedes ver DAZN en dos dispositivos simultáneos pero has de ser tú quien los configure. Más adelante vuelve a insistir sobre ello: “usted acepta que los datos de acceso son exclusivos para usted y no deben ser compartidos con ninguna otra persona”.

Más guías y consejos