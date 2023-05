Si eres usuario de Photoshop, es probable que estés deseando probar Generative Fill, la función impulsada por Firefly, la IA de Adobe que permite generar imágenes a través de una breve descripción de texto. Usar esta característica es relativamente sencillo, y solo consiste en realizar una serie de pasos que, además, son bastante intuitivos. Muchos usuarios, sin embargo, están teniendo problemas con la herramienta y afirman que el programa no les deja utilizarla porque el botón ‘Generar’ aparece atenuado. Es un error común que, por suerte, tiene fácil solución. Solo debes cambiar la edad de Adobe; te enseñamos cómo hacerlo.

Según el reporte de varios usuarios, Photoshop muestra la función de Generative Fill en la nueva barra contextual que aparece al seleccionar un área de la imagen, pero, reiteramos, el botón se muestra atenuado, por lo que es imposible usar la herramienta. Si bien puede parecer una limitación por el idioma, puesto a que la IA solo recibe respuestas en inglés, el error está en un problema con la fecha de nacimiento de la cuenta de Adobe del usuario.

Photoshop, en concreto —y por algún motivo que desconocemos— limita la función para mayores de 18 años. Por tanto, atenúa el botón e impide el uso de la IA porque el programa cree que el usuario que lo está utilizando es menor de edad, aunque realmente no lo sea. Es probable que la beta no haya detectado correctamente la edad de la cuenta enlazada a Photoshop o que la edad no esté actualizada, por lo que la solución es actualizar la fecha de nacimiento, y no todo el mundo sabe cómo hacerlo correctamente.

Cómo cambiar la edad en Adobe paso a paso

Ahora bien, ¿cómo podemos cambiar la edad en Adobe? En primer lugar, y tal y como describe un usuario en los foros de la plataforma, es necesario iniciar sesión en Behance con tu ID de Adobe. Para ello, dirígete a esta web y pulsa en el botón ‘Iniciar sesión’ que aparece en la zona superior de la pantalla. Después, introduce las credenciales de tu cuenta. Si es la primera vez que inicias sesión en Benhance, la web te pedirá que introduzcas tu fecha de nacimiento.

Una vez hayas conseguido cambiar la edad en Adobe, accede a Photoshop y cierra sesión en tu cuenta. Puedes hacerlo desde la barra de menús, en Ayuda > Cerrar sesión. Por último, cierra el programa, ábrelo y vuelve a iniciar sesión. La herramienta de Generative Fill debería estar operativa.

Si utilizas una cuenta de Apple, Google u otro servicio de terceros, para iniciar sesión en Adobe, asegúrate de que tu fecha de nacimiento es la correcta.

