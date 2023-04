El nuevo Xiaomi 13 Ultra es oficial, pero no ha sido el único lanzamiento de la marcha china en su evento de este martes. También se ha oficializado la esperada Xiaomi Smart Band 8, que ya se había dejado ver en los últimos días. La gran novedad del dispositivo es que ya no se limitará a su uso como pulsera inteligente, sino que también podrá usarse como colgante o medidor de zancada.

Sin dudas, se trata de una apuesta muy peculiar por parte de Xiaomi. Lo que la empresa asiática busca ahora es dotar a uno de sus productos más populares de un grado mayor de versatilidad. Por supuesto que la Xiaomi Smart Band 8 podrá seguir siendo usada como una pulsera inteligente, disponiendo de una amplia variedad de correas a elección.

De hecho, uno de los cambios notorios de la octava generación de la pulsera de Xiaomi es el sistema de anclaje de las correas. A diferencia de sus predecesoras, la Xiaomi Smart Band 8 no solo puede utilizar correas que recubren el cuerpo del dispositivo, sino que incorpora un par de puntos de anclaje en cada extremo de la cápsula central. Así, es posible adaptar su uso a colgantes o correas con distintas terminaciones.

El diseño de la Xiaomi Smart Band 8 no difiere demasiado del que ya vimos en la Smart Band 7 que se presentó en 2022, aunque con un acabado metalizado y más premium. La firma china ha hecho especial hincapié en la posibilidad de utilizarla como un accesorio de moda, gracias a la incorporación de correas con especial enfoque en el diseño, gracias a una mayor selección de materiales y colores.

La Xiaomi Smart Band 8 hace especial énfasis en la moda, pero no se olvida de sus raíces

Como bien indicamos en el comienzo, lo que hace realmente atractiva a la Xiaomi Smart Band 8 es que ya no solo se ofrece como una pulsera inteligente con fines deportivos. La posibilidad de elegir entre una variada selección de correas, con un nuevo sistema de anclaje, o incluso usarla como un colgante, buscan darle nueva vida al wearable.

Sin embargo, esto no quiere decir que el dispositivo olvide sus raíces. La Xiaomi Smart Band 8 continúa ofreciendo soporte para más de 150 deportes, y sus desarrolladores aseguran que la precisión para registrar los ejercicios está a la altura del hardware para fines profesionales.

Además, al conectarla con un móvil o una tablet, es posible utilizar la pulsera inteligente para realizar entrenamientos especiales. Durante el evento de presentación se pudo apreciar una suerte de sesión de boxeo interactivo, que mezclaba la actividad física con un juego.

Hablando de entretenimiento, la Xiaomi Smart Band 8 también permitirá jugar directamente desde el dispositivo. Un dato curioso y que, nuevamente, habla de cómo el fabricante está tratando de llevar el gadget a nuevos territorios, más allá de su uso original.

La Xiaomi Smart Band 8 incluye una pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas con tasa de refresco de 60 Hz. Mientras que, en lo correspondiente a la batería, promete una duración máxima de 16 días. No obstante, si se activa la opción Always On Display (pantalla siempre encendida), la autonomía se reduce a solamente seis días. Vale remarcar que se puede recargar por completo en solo una hora.

Por lo pronto, la nueva versión de la pulsera inteligente de Xiaomi saldrá a la venta solamente en China. No se ha hecho mención a cuándo llegará a los mercados internacionales, pero seguramente será en los meses venideros. En cuanto a precios, vale destacar que habrá dos opciones. La más económica costará 239 yuanes (unos 32 euros), mientras que la más costosa se venderá por 279 yuanes (37 euros). La diferencia estará en que el modelo más caro llegará con NFC.

