Winamp es una de las aplicaciones que definió una generación. El popular reproductor de MP3 se encontraba prácticamente en cualquier ordenador que tuviera una biblioteca musical extensa conformada por canciones bajadas de la web o de un CD. Con la llegada del streaming, la app perdió relevancia, aunque nunca frenó su desarrollo con miras a un eventual regreso.

El día esperado ha llegado y Winamp lanzó una versión renovada que intentará ganarse a las generaciones actuales. La empresa presentó un nuevo reproductor web que concentra servicios de streaming, pódcast, estaciones de radio, audiolibros y música que hayas descargado. Esta versión tiene como objetivo construir una plataforma que acerque a los fanáticos con los artistas en todo el mundo.

¡Bienvenido al nuevo Winamp! Mira alrededor… Explora las estaciones de radio y los pódcast ilimitados, o encuentra tus favoritos y conéctate. Descubre nuevos creadores o artistas que ya conoces y amas en Fanzone. Navega a su perfil, consulta su biografía y escucha sus pistas destacadas. Si te encanta lo que ves y escuchas, elige entre sus niveles de membresía personalizados y apoya su viaje creativo mientras obtienes acceso entre bastidores a su música, contenido y experiencias únicas. ¡Disfruta!

De acuerdo con sus creadores, Winamp está diseñado para potenciar la relación entre artistas y fanáticos a través de contenido exclusivo. «Winamp está construido desde cero para permitir que los artistas y fanáticos operen en sus propios términos» indican sus creadores. El servicio funciona como un superagregador y dice «estar inspirado en la simplicidad y facilidad» que han definido a la marca a través de los años.

El nuevo Winamp no se parece en nada a lo que conocías

¿Recuerdas cuando Napster intentó renovarse tras perder la demanda contra las disqueras? El nuevo Winamp es algo parecido. El servicio es una mezcla de Patreon con el reproductor web de Spotify, aunque sin contenido. No esperes encontrar a Taylor Swift, Nine Inch Nails o Bad Bunny; en su lugar puedes escuchar a The Schuurs si pagas 100 euros al mes, o a un tal Justin que cobra 10 euros a cambio de NADA.

Los artistas y estaciones de radio se encuentran en una sección llamada Fanzone. Si bien la cantidad de música queda a deber, la oferta de pódcast es robusta. El único inconveniente es que el sistema de búsqueda está roto y tienes que navegar en cientos de páginas para encontrar el contenido, ya que no hay un sistema de descubrimiento implementado.

La versión actual de Winamp funciona en navegadores de escritorio y móviles, aunque se lanzará una app dedicada en iOS y Android a futuro. Existen planes de reproducir la música que tienes en tu dispositivo, así como también conectar otros servicios de streaming. Ninguna de estas funciones se encuentra activa al momento y se desconoce cuándo o qué servicios se enlazarán.

En términos generales, el nuevo servicio web de Winamp se queda a años luz de lo que algún día fue el reproductor de MP3. Todas las características que hicieron grande a la aplicación —como el diseño o facilidad de uso — no existen. La buena noticia es que la empresa no se ha olvidado de la app clásica y mantiene su desarrollo, por lo que si quieres viajar al pasado puedes descargar e instalar la versión 5.9.1 en tu ordenador.

También en Hipertextual: