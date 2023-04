Hace unos años, una de las críticas que podías hacerle a los teléfonos móviles Android es que eran todos iguales en lo que a software se refiere. Obviamente, cada modelo tenía su cámara, pantalla, memoria y procesador, con sus más y sus menos. Pero cuando mirabas a la pantalla, todos los Android eran iguales. Eso ha cambiado gracias al trabajo de Samsung, Xiaomi o Huawei, que han decidido personalizar Android a niveles impresionantes. En el caso de Samsung, su interfaz One UI o Samsung One UI hace mucho más que añadir nuevos iconos o temas de escritorio.

Gracias a Samsung One UI, tu teléfono Galaxy ofrece características, funciones y prestaciones exclusivas que en un teléfono Android de otro fabricante no encontrarás o que ofrecerá menos versatilidad. Un valor añadido que se traduce en una experiencia de usuario mejorada. Eso sin contar con mejoras de rendimiento como mayor duración de la batería o que todo vaya más fluido.

Así que si tienes en tus manos un Samsung Galaxy o estás pensando en adquirir uno, te ofrecemos una lista de trucos para que saques provecho de su interfaz One UI. Los hay para todos los gustos, necesidades y tipos de usuario. Todos con el mismo propósito: exprimir todo cuanto ofrece tu Galaxy.

Abrir apps en ventanas emergentes

La ventana emergente te permite usar una aplicación mientras tienes otra minimizada en un pequeño icono que se puede ubicar en cualquier parte de la pantalla. Así puedes alternar entre dos aplicaciones de una manera distinta a la habitual de Android. Un extra de Samsung One UI para aprovechar determinas apps en segundo plano.

Para usar la función de ventana emergente:

Presiona el botón de Aplicaciones recientes Pulsa el icono de la aplicación que quieres colocar en la parte superior de la pantalla Elige la opción Abrir en vista emergente En la parte de arriba de la ventana hay unos iconos El primer icono es para Ajustar el nivel de transparencia El segundo icono es para Minimizar la ventana El tercero es para Maximizar la ventana El cuarto y último sirve para Cerrar la aplicación Cuando abras otra aplicación verás el icono de la primera en primer plano

Para desactivar la vista emergente:

Mantén presionado el icono de la app Selecciona la opción Eliminar

Dos apps a la vez con la pantalla dividida

En las últimas versiones de Android es posible dividir la pantalla para así manejar dos aplicaciones al mismo tiempo, con la pantalla partida en dos. Es una manera de aprovechar el espacio disponible en pantalla si tienes que tomar notas o compartir contenido de una ventana a otra.

Para activar la vista de Pantalla dividida:

Desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para ver la pantalla de aplicaciones Toca en Ajustes de Samsung One UI Ve a Funciones avanzadas Busca la opción Labs Pulsa en el botón al lado de Deslizar para pantalla dividida Activa también la opción Ventana múltiple para todas

Mantener la pantalla encendida si la miras

En ocasiones, la pantalla se apaga aunque la estemos mirando. Depende de qué aplicación tengas abierta. Pero puedes evitar este inconveniente con ayuda de Smart Stay, una función propia de los teléfonos Samsung Galaxy y que podrás activar en Samsung One UI. Así, la pantalla estará siempre encendida mientras la mires. Para ello, el dispositivo detectará tu cara con la cámara frontal.

Para activar la función Smart Stay:

Pulsa en Menú Entra en Ajustes Ve a Pantalla y pulsa en Smart Stay Presiona en el botón a la derecha de Desactivado Debajo verás una explicación detallada de cómo funciona Smart Stay

Según la versión de Samsung One UI, tal vez tengas que seguir otra ruta:

Entra en Ajustes Ve a Opciones avanzadas Pulsa en Movimientos y gestos Selecciona el botón de activación al lado de Mantener pantalla encendida mientras miras

Notificaciones flotantes en forma de burbuja

Si tienes un Galaxy con Samsung One UI 3.0, podrás disfrutar de esta función heredada de Android 11. Consiste en ver las notificaciones en forma de burbujas flotantes. Una manera más cómoda de ver mensajes de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Para activar las notificaciones flotantes:

Entra en Ajustes Ve a Notificaciones Pulsa en Ajustes avanzados Presiona en Notificaciones flotantes Marca la opción Bocadillos

Notificaciones con el flash de la cámara

Además de ver las notificaciones en pantalla o hacer que vibre tu teléfono, puedes usar el flash de la cámara de tu Samsung para enterarte de que has recibido un mensaje o aviso de tu interés. También puedes activar un parpadeo en la pantalla para la misma función.

Entra en Ajustes Ve a Accesibilidad Selecciona Ajustes avanzados Pulsa en Notificación con flash Tienes dos opciones a elegir: cámara o pantalla También puedes activar ambas

Widgets en la pantalla de bloqueo

Llenar la pantalla de bloqueo de widgets te ayudará a obtener información en tiempo real cada vez que mires la pantalla de tu teléfono. Pero para ello deberás disponer de Android 12 y Samsung One UI 4.0 en tu Samsung Galaxy.

Para añadir widgets a la pantalla de bloqueo:

Abre Ajustes Ve a Pantalla de bloqueo Entra en Widgets Pulsa en los botones para activar cada widget por separado

Atajos en la pantalla de bloqueo

La pantalla de bloqueo de tu teléfono no sólo sirve para saber qué hora es o en qué día vives. También permite configurar dos atajos para las aplicaciones que más utilizas. Así las podrás abrir al instante, desde la pantalla de bloqueo de Samsung One UI.

Para configurar los atajos de la pantalla de bloqueo:

Entra en Ajustes Ve a Pantalla de bloqueo Pulsa en Atajos de aplicaciones Elige dónde colocar los atajos: esquinas inferiores o botón flotante Configura cada atajo pulsando en Atajo de la izquierda y Atajo de la derecha Verás los iconos de las dos aplicaciones en la pantalla de bloqueo

Personalizar el botón lateral

Los dispositivos móviles de Samsung, y de otros fabricantes, cuentan cada vez con menos botones físicos. Pero, por contra, añaden nuevas funciones igual de interesantes. En función de cómo lo presiones o de que lo pulses una o dos veces, puedes configurar un atajo para abrir la aplicación de Cámara o cualquiera de las aplicaciones que tengas instaladas en tu Samsung Galaxy.

En función de qué modelo tengas, tu teléfono tiene un botón que normalmente es el de apagado o encendido. Pero hoy en día hace muchas funciones. En ocasiones sirve para activar el asistente virtual de Samsung, Bixby. Así que Samsung lo ha acabado por rebautizar como botón lateral o tecla lateral.

Para personalizar este botón lateral en Samsung One UI:

Abre Ajustes Ve a Funciones avanzadas Entra en Tecla lateral o Botón Función Tienes dos configuraciones independientes a activar Presionar dos veces: puedes usarlo para abrir Cámara u otra aplicación Mantener presionado: sirve para activar Bixby o para mostrar el menú de Apagado

Desactivar el asistente Bixby de Samsung

Apple tiene a Siri, Amazon a Alexa, Google a su Asistente y Samsung ofrece Bixby, un asistente virtual. Pero si prefieres hacer las cosas por tu cuenta en vez de pedírselo a esta aplicación por defecto de Samsung One UI, puedes desactivarla.

Tal y como hemos visto en el truco anterior, por defecto, cuando mantienes presionado el botón de encendido de tu Samsung Galaxy, se activa Bixby. Pero si vas a Ajustes > Funciones avanzadas > Tecla lateral puedes pulsar en Menú Apagado en vez de Activar Bixby.

Editar el menú Compartir de tu Samsung

Con el menú compartir de Samsung One UI es muy fácil enviar contenido de una aplicación a otra. Solo tienes que tenerla instalada y que aparezca en dicho menú. Sin embargo, en ocasiones hay que hacer un poco de limpieza para ordenar ese menú y encontrar el atajo que necesitas al momento.

Primero, para ver a tus contactos en ese menú:

Ve a Ajustes Entra en Opciones avanzadas Activa la opción Mostrar contactos al compartir contenido

Y para personalizar el menú Compartir:

Cuando vayas a compartir algo, activa el menú Compartir Muévete por el carrusel de atajos hasta encontrar el atajo Más Pulsa en el icono de Lápiz Ahora podrás elegir las aplicaciones favoritas para compartir cosas

Cambiar el tamaño de la fuente para ver mejor

Las pantallas de los terminales actuales son enormes. Pero los años no perdonan y puede que no veas correctamente las fuentes de los menús de Samsung One UI. Así que la mejor solución es cambiar el tamaño de la fuente.

Para personalizar el tamaño y el estilo de la letra:

Abre Ajustes Entra en Pantalla Ve a Tamaño y estilo de fuente En Estilo de fuente puedes cambiar la fuente por defecto También es posible activar la negrita en todas las letras que veas En Tamaño de fuente podrás ampliar o reducir el tamaño de las letras

Usar dos cuentas en Facebook o WhatsApp

Es posible que por motivos varios, trabajo por ejemplo, te veas obligado a utilizar dos cuentas de WhatsApp o Facebook. Hacerlo en un mismo teléfono es complicado, pero no imposible. Y siempre será más cómodo que llevar encima dos dispositivos móviles. Samsung te lo pone fácil con Samsung One UI y su función Dual Messenger o Mensajería Dual.

Para activar la función Mensajería Dual o Dual Messenger:

Entra en Ajustes Ve a Opciones avanzadas Pulsa en Dual Messenger o Mensajería Dual En función de las apps que tengas instaladas, verás una lista de apps compatibles Activa las apps que quieras usar pulsando en el botón de su derecha Se instalará una versión secundaria de esas aplicaciones Sigue las instrucciones de la instalación

También es posible usar contactos distintos para cada cuenta:

Durante la instalación de la versión secundaria, pulsa el interruptor correspondiente En Usar lista separada, pulsa en el botón al lado de Desactivado Podrás seleccionar los contactos que quieres usar en la cuenta secundaria El proceso terminará tras mostrar el mensaje Activando Dual Messenger

Ocultar aplicaciones y juegos

Hay muchas maneras de acceder a las aplicaciones instaladas en tu Samsung Galaxy. Pero también es posible ocultarlas para que no estén tan visibles. Por ejemplo, si prestas tu teléfono a un amigo o a un niño.

Entra en Ajustes Pulsa en Pantalla de inicio Selecciona Ocultar aplicaciones Marca las aplicaciones que quieres ocultar

Programar el modo noche

El modo noche, modo oscuro o como queramos llamarlo, sustituye el blanco o gris de los menús de Samsung One UI por tonos más oscuros. Ideal para cuando es de noche o hay poca luz a tu alrededor. Así castigarás menos la vista si estás usando tu teléfono antes de irte a dormir. Además, es posible activarlo a mano o programarlo para que lo haga a una hora concreta del día. O de la noche.

Entra en Ajustes Selecciona Pantalla Pulsa en Ajustes del modo Oscuro Luego en Activar según programa Elige la opción Programa personalizado Configura la hora de inicio y de fin del modo Oscuro

Alargar la duración de la batería

Además de la parte visual, Samsung se ha esforzado en que Samsung One UI cuente con mejoras para que el rendimiento de tu teléfono sea mejor que con una versión de Android limpia. Y una de esas mejoras tiene que ver con la batería, el componente al que más exigimos.

Samsung tiene una opción llamada Batería adaptativa que gestiona el comportamiento del teléfono para que las aplicaciones menos usadas consuman menos, entre otras optimizaciones.

Para activar la batería adaptativa:

Entra en Ajustes Ve a Mantenimiento del dispositivo Elige Batería y entra en Configuración Activa la opción Batería adaptativa

