Desde este lunes, la línea de móviles Samsung Galaxy S21 se actualiza a Android 12 con el lanzamiento de One UI 4. La capa de personalización de la compañía surcoreana incorpora las principales novedades del más reciente sistema operativo móvil de Google; pero, sin dudas, lo más relevante es la velocidad con la que ha llegado el update.

Samsung nunca fue de las compañías más veloces a la hora de poner a disposición las actualizaciones de sus smartphones. Sin embargo, One UI 4 ha llegado en tiempo récord a los móviles de bandera de la marca asiática. Este es un gran avance si tenemos en cuenta que hace menos de un mes que Android 12 llegó a la línea Pixel de Google.

Con el lanzamiento global de One UI 4, los usuarios de los Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ y Galaxy S21 Ultra ya pueden acceder a las principales características del SO desarrollado en Mountain View. En el marco meramente estético, una de las principales novedades que llega al software de Samsung es la personalización con nuevas paletas de colores y widgets rediseñados. Y también aparece la detección automática de colores del fondo de pantalla para aplicarlos en la interfaz del sistema y aplicaciones compatibles, al estilo Material You.

La otra gran adición de Android 12 a One UI 4 es el panel de privacidad. Las nuevas opciones para controlar el uso del micrófono y la cámara, más la gestión avanzada de permisos son algunos de los puntos más interesantes de este apartado.

Samsung pone el pie en el acelerador con la actualización a One UI 4

Pero como dijimos al comienzo, más allá de las nuevas características que ofrece One UI 4, lo más destacado de esta actualización es la velocidad con la que ha llegado a los smartphones de alta gama de Samsung. Desde hacía tiempo se les reclamaba a los surcoreanos por las demoras en los updates de sus principales dispositivos, y ahora han empezado a cumplir. Vale remarcar que la empresa ya trabajaba con la beta de Android 12 en los Galaxy S21 desde mediados de septiembre pasado.

Lógicamente, quienes no poseen un móvil de la familia Galaxy S21 deben esperar un poco más para disfrutar de lo mejor de Android 12. Sin embargo, Samsung promete llevar One UI 4 a otros dispositivos "en un futuro próximo". Los móviles compatibles con la renovada capa de personalización serán los siguientes: