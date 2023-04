A partir de mañana podrás disfrutar Star Wars Jedi: Survivor, la nueva aventura de Cal Kestis. Aquí en Hipertextual ya te contamos que el juego nos ofreció una muy grata experiencia. Incluso logra superar el listón de calidad que dejó Fallen Order. Debido a la proximidad del lanzamiento, EA tiene en marcha su maquinaria de marketing, y hay un vídeo en especial que, si eres fan de la franquicia, te dará mucho gusto ver.

Como seguramente sabes, Cal Kestis es interpretado por el actor estadounidense Cameron Riley Monaghan, quien en el pasado apareció en producciones como Malcom, Click, Criminal Minds, El Mentalista y La ley y el orden: unidad de víctimas especiales, entre otras.

Ahora bien, como muchos otros actores que han tenido el privilegio de portar un sable de luz, Riley igualmente tuvo que aprender los movimientos de un Jedi. Si bien completó un entrenamiento para Fallen Order, con Star Wars Jedi: Survivor tuvo que retomarlo para poder plasmar las nuevas habilidades del personaje.

Como parte de la campaña publicitaria del juego, EA filmó un comercial en la que se puede ver al mismísimo Mark Hamill como maestro de Riley. Desde luego, es un comercial en tono cómico, pues el actor que da vida a Luke Skywalker no estuvo involucrado en las sesiones reales de entrenamiento.

Sin embargo, no deja de ser curioso ver a Hamill intentando transmitir algunos consejos clave. ¿Quién mejor para enseñarte el arte de combate de los Jedi? Para los últimos instantes del vídeo, lo podemos observar jugando Star Wars Jedi: Survivor, y es el propio Riley quien le recomienda usar los poderes de la Fuerza contra un enemigo, a lo que Hamill responde: "La verdad no necesito que me expliques la Fuerza."

Star Wars Jedi: Survivor, un digno sucesor de Fallen Order

Superar a Fallen Order era una misión muy complicada para Respawn Entertainment. No obstante, el estudio encontró la fórmula correcta para introducir novedades que expanden la aventura en múltiples sentidos.

Primeramente, la jugabilidad de Star Wars Jedi: Survivor se ha visto beneficiada con un buen número de habilidades y movimientos que antes no estaban presentes. Pero, para evitar que el jugador se sintiera abrumado con tantas opciones de combate a su alcance, se optó por organizarlas a través de las posturas. Cada una tiene su propio propósito en función del comportamiento de los enemigos, y depende de ti elegir cuál es la correcta en cada momento.

Por otro lado, las dimensiones de los escenarios crecieron significativamente. Los planetas funcionan como mundos abiertos independientes en los que la exploración juega un papel fundamental.

En términos generales, Star Wars Jedi: Survivor es un juego que se siente más grande, complejo y ambicioso que su predecesor. Si eres fan de la saga intergaláctica, no te lo puedes perder.

