Substack ya no aparece en Twitter, literalmente. La red social propiedad de Elon Musk está limitando cualquier enlace que redirige al dominio de la plataforma de newsletters y restringido cualquier tweet que contenga la palabra “Substack”. Los usuarios, además, se están encontrando con diferentes avisos al intentar incrustar tweets en las publicaciones de Substack como parte de un aparente error. Todo esto, sin embargo, no es uno de los múltiples fallos que hemos visto en Twitter desde que el también CEO de Tesla y SpaceX posee la compañía. Es, en cambio, una rabieta más del magnate.

Todo comenzó el pasado 5 de abril, cuando los responsables de Substack anunciaron “Notes”, una función en la que los usuarios pueden publicar —valga la redundancia— notas con imágenes, texto y enlaces dentro de la propia plataforma. Substack, de hecho, ha incluido una pestaña dedicada a las notas en el menú principal. Desde ahí, los usuarios pueden ver las publicaciones de otras personas e, incluso, dar like o compartirlas en su perfil, algo que la app llama “restacks”.

Es, sin duda, una característica idéntica a las notas de Twitter. La red, social de Elon Musk, de hecho, también cuenta con una pestaña específica para poder ver las notas de otras personas, y permite retuitearlas o dar “Me gusta” como si de un tweet se tratase. Copiarse o, digamos, “inspirarse” en características de otras plataformas, eso sí, es algo habitual en aplicaciones con funciones similares, véase Instagram y las stories; claramente copiadas de las historias de Snapchat. Pero a Elon Musk no le ha sentado nada bien que Subsctack lo haya hecho con una función que hasta ahora solo habíamos visto en Twitter.

Los fundadores de Subsctak aseguran que la red social de Elon Musk ha estado restringiendo los enlaces a su plataforma

¿La respuesta de Elon musk? Restringir cualquier enlace o contenido que redirija a la plataforma de newsletters y, al mismo tiempo, evitar que cualquier persona pueda compartir un enlace de Twitter en la propia Substack. Durante estos últimos días, los usuarios se han encontrado con mensajes que alertaban que “Twitter ha restringido inesperadamente el acceso a incrustar tweets en las publicaciones de Substack”. Todo ello, además, impidiendo hacer retweet o dar ‘Me gusta’ a post que contenían algún tipo de enlace al mencionado servicio. Al buscar la palabra Substack Twitter no refleja ningún resultado. En cambio, aparecen publicaciones con la palabra “newsletter”.

Chris Best, Hamish McKenzie y Jairaj Seth, fundadores de Substack, no tardaron en darse cuenta de la acción de Musk y compartieron su opinión en un comunicado enviado a The Verge en el que cuestionaban la libertad de prensa y la libertad de expresión en Twitter. En el comunicado, además, tachaban de la medida como un “capricho” por parte del magnate.

Nos decepciona que Twitter haya optado por restringir la capacidad de los escritores para compartir su trabajo. Los escritores merecen la libertad de compartir enlaces a Substack o a cualquier otro lugar. Este cambio abrupto es un recordatorio de por qué los escritores merecen un modelo que los ponga a cargo, que recompense el gran trabajo con dinero y que proteja la libertad de prensa y la libertad de expresión. Sus medios de vida no deben estar vinculados a plataformas en las que no sean dueños de su relación con su audiencia, y donde las reglas puedan cambiar por capricho. Comunicado de los responsables de Substack emitido a The Verge.

Elon Musk afirma que Substack ha estado intentando robar datos de Twitter

Tras las declaraciones de los fundadores de Substack, Musk compartió un tweet donde decía que Twitter nunca ha restringido los enlaces al servicio. Destacaba, además, que “Substack estaba tratando de descargar una gran parte de la base de datos de Twitter para arrancar con su clon de Twitter” y que, por tanto, se bloqueó su dirección IP porque “obviamente no era de confianza”.

Cris Best, quien es CEO de Substack, no tardó en responder alegando que nada de lo que mencionó previamente Musk era cierto. “Obviamente, los enlaces de Substack han sido severamente estrangulados en Twitter”, menciona. Best también afirma que han utilizado la API de Twitter durante años y que creen que cumplen con las condiciones de la red social. Pide, además, que de no ser así, Twitter ofrezca explicaciones, y termina destacando que toda esta situación “es muy frustrante”.

Elon Musk no ha respondido a Best, pero Twitter parece haber suavizado las restricciones a Substack. La medida del magnate, no obstante, es una prueba más de que apenas existe la libertad de expresión en la red social.

