A la segunda va la vencida. Tras el aplazamiento de ayer a causa del mal tiempo, JUICE, la primera misión espacial europea con destino en Júpiter, ha partido hoy rumbo al quinto planeta del sistema sola. Por delante le quedan aún ocho años de viaje, en los que realizará tres sobrevuelos a la Tierra, uno a Venus y otro a un asteroide llamado 223 Rosa, ubicado en el cinturón principal de asteroides.

Después, se introducirá de lleno en el sistema joviano, formado por Júpiter y sus lunas. Investigará de cerca lo que muchos consideran un sistema solar en miniatura e intentará confirmar la presencia de grandes depósitos de agua líquida.

No es la primera vez que se envían misiones a Júpiter. La NASA ya lo ha hecho con su sonda Juno, que aún continúa estudiando los alrededores del planeta. Pero JUICE no solo será la primera misión europea, también será pionera en algunos aspectos que la convierten en una nave muy especial.

JUICE ha partido hacia Júpiter sin problemas

Como estaba previsto, el cohete Ariane V cargado con la nave se ha lanzado a las 12:15 UTC (14:15, hora peninsular española) desde el puerto espacial europeo, ubicado en la Guayana Francesa. Después, a las 12:45 UTC (14:45, hora peninsular española) se ha separado de JUICE, que ha iniciado así su viaje a Júpiter. No ha habido incidencias en esta etapa inicial del periplo joviano.

¿Y ahora qué?

Aunque realizará algunos sobrevuelos secundarios durante su viaje, la misión principal de JUICE está en torno a Júpiter y sus lunas. Podemos decir que tiene dos objetivos principales.

Por un lado, buscar zonas de habitabilidad. Aunque, Ío, Calisto, Ganímedes y Europa, las lunas más estudiadas de Júpiter, son satélites helados, hay evidencias de que puede haber líquido bajo su superficie. De hecho, se sospecha que Calisto puede tener todo un océano. Esto no ha podido estudiarse hasta ahora, pero se espera que JUICE sea capaz de encontrarlo en caso de que exista.

Por otro lado, la nave podrá analizar Júpiter a fondo. Este planeta y sus satélites componen una especie de pequeño sistema solar. De hecho, Júpiter tiene su propio campo magnético, que gira rápidamente, pero la dificultad para viajar hasta allí lo convierte en un misterio por desentrañar. Ese será otro de los puntos fuertes de JUICE.

Rompiendo récords

JUICE será la primera misión europea en Júpiter. Aunque ese no es su único récord. Está planeado que vuele más allá de Europa 2 veces, de Ganímedes 12 veces y de Calisto 21. Pero no solo sobrevolará estas Lunas. Se espera que se introduzca en la órbita de Ganímedes, por lo que, si todo va bien, se convertirá en la primera nave espacial en orbitar una luna de Júpiter. Además, a día de hoy no hay ninguna sonda que haya orbitado una luna que no sea la nuestra. Si se cumplen las fechas y los pronósticos, la japonesa MMX, orbitará Fobos antes de que JUICE llegue a Ganímedes, por lo que se convertiría en la segunda en alcanzar este hito.

Por otro lado, se espera que JUICE sea la primera sonda en realizar una asistencia gravitatoria Luna-Tierra.

Todo esto convierte a JUICE en una misión que, a buen seguro, nos dará muchas y grandes noticias en la próxima década. De momento, ya ha dado el pistoletazo de salida. Ahora, tendremos que estar pendientes de su viaje.

