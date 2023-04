Photocall TV es la mejor prueba de que, para ver un canal de televisión tradicional, un programa, serie o película específica que se transmite a través de la TDT (Televisión Digital Terrestre), ya no es necesario tener un televisor conectado a la antena. Hoy en día, de hecho, es realmente sencillo acceder a canales de TV desde el propio televisor, smartphone, tablet o PC, de la misma forma —o incluso de una manera más sencilla— a la que accedemos a Netflix, Disney+ o Prime Video, pero con importantes diferencias.

Por ejemplo, Photocall TV y otras plataformas similares, como Pluto TV, permiten ver contenido de forma gratuita, sin necesidad de registrarse y sin apenas limitaciones. Suelen contar, además, con un catálogo de canales extensos, tantos nacionales e internacionales, así como funciones adicionales. Entre ellas, la posibilidad de escuchar la radio.

Ahora bien, ¿qué es realmente Photocall TV?, ¿qué ofrece y por qué es una plataforma a tener en cuenta frente a otros servicios de streaming?

¿Qué es Photocall TV?

Photocall TV, en concreto, es una web que reúne miles de canales de TV populares, tanto nacionales como internacionales, en un solo sitio. Realmente, lo que hace Photocall TV es ofrecer al usuario diferentes enlaces que llevan a la retransmisión en vivo de ese canal. Por tanto, podemos tener un acceso directo a todas las plataformas gratuitas que permiten ver programas de la TV en internet sin necesidad de acceder a la web específica y buscar la sección de TV en directo.

La plataforma, además, es completamente gratuita, y el usuario no necesita registrarse. Simplemente, accede a la web, selecciona un canal, y escoge una de las diferentes vías para ver el contenido. Photocall TV abre el reproductor en una nueva pestaña para que el usuario, si lo desea, pueda continuar explorando canales.

Curiosamente, Photocall TV no solo tiene canales de televisión. También tiene programas de radio, programas de deporte o canales infantiles de un contenido específico. Por ejemplo, hay un canal únicamente en el que se trasmiten episodios de Bob Esponja, u otro de Pocoyó.

¿Dónde se puede ver Photocall TV?

Al ser una web, Photocall TV está disponible en cualquier dispositivo. Lo más recomendable es acceder a la plataforma desde un PC, dado a que puede funcionar con extensiones, como una que permite activar el modo picture-in-picture y así ver contenido mientras navegas por otras páginas o accedes a otras aplicaciones.

Si tienes una TV, también puedes acceder al servicio desde el navegador integrado o retransmitiendo el contenido mediante un Chromecast o dispositivo similar.

Lamentablemente, no existe una aplicación específica para iOS o Android, por lo que es necesario acceder a Photocall TV desde el navegador. No obstante, la interfaz está correctamente adaptada a pantallas más pequeñas. Por tanto, ver contenido desde el smartphone o desde una tablet no debería ser un problema

Cómo acceder a la plataforma para ver canales de TV Gratis

Puedes entrar a Photocall TV desde tu PC, móvil o tablet desde aquí. O bien, introduciendo en la barra de búsqueda Photocall.tv. Si abres la plataforma en un smartphone, lo más recomendable es activar la rotación automática y utilizar el dispositivo en posición horizontal. No obstante, reiteramos, la web está correctamente optimizada para pantallas pequeñas y es posible hacer zoom para así agrandar el tamaño de los logotipos de los diferentes canales.

Para ver un canal, simplemente pulsa sobre el logotipo. La plataforma mostrará diferentes opciones; selecciona una y si, por cualquier motivo, no funciona, escoge otra de las opciones hasta poder acceder al contenido.

Canales y catálogo disponible

Photocall TV cuenta con 1000 canales disponibles, tanto nacionales como internacionales. Algunos nacionales que encontramos en la plataforma son: los canales de RTVE, como La 1, La 2, o Clan, Antena 3, Telecinco, La Sexta, Cuatro, Nova, Neox, TV3, Boing, TeleMadrid, etc. Internacionales destacables: ABC, CBS, CNN, FOX, NBC, BBC, Sky News, USA Today, Reuters, TMZ, etc.

También es posible acceder a canales deportivos, como aquellos de diferentes equipos de futbol, como Barça TV, RealMadrid TV, RedBull, etc. Hay otros canales de temáticas específicas, como National Geographic, CN, Disney, ET, y más.

En Photocall TV también hay programas de radio. De nuevo, tanto nacionales como internacionales: Onda Cero, Rac 1, la COPE, la SER, Los 40, Cadena Dial, CNN, BBC, Fox New Radio, etc.

¿Qué más ofrece Photocall TV?

Además de canales de televisión nacionales e internacionales, así como canales de radio, Photocall TV también cuenta con una categoría llamada ‘Guía’. Esta permite acceder a diferentes webs que muestran en tiempo real la programación de los principales canales de televisión.

Hay, además, otra categoría llamada ‘Info’, con accesos directos a extensiones o funciones compatibles con la web. Por ejemplo, si quieres retransmitir el contenido a tu Chromecast, tan solo tienes que dirigirte a esa pestaña, pulsar en la sección con este nombre e instalar la extensión recomendada.

Por último, Photocall TV también ofrece acceso directo a VPNs, puesto a que algunos de los canales disponibles en la plataforma —sobre todo aquellos internacionales— pueden no estar operativos en algunos países.

