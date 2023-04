Los eventos astronómicos del mes de abril son de los más interesantes, pues contienen una bonita lluvia de estrellas: las líridas. Además, inmediatamente después hay otra mucho menos conocida: las pi-púpidas. Y este año hay algo especial; pues, en algunos lugares del mundo, tendrán el privilegio de ver un eclipse solar híbrido.

Se trata de los primeros eventos astronómicos de la primavera en el hemisferio norte y del otoño en el sur, por lo que las temperaturas serán suaves, en general. Eso nos permite poder salir de noche a observar el cielo.

Un cielo en el que, además de todo lo antes mencionado, también habrá, como siempre, bonitas conjunciones planetarias. La Luna se alzará en el cielo junto a algunos planetas, que lo harán aún más bonito de lo habitual. Si todo esto te ha parecido interesante, ve sacando la agenda para apuntar las fechas.

Empezamos con la Luna llena

Como cada mes, la Luna llena cuenta con un nombre procedente de las leyendas de los nativos norteamericanos. En este caso, la veremos poco después de empezar el mes, el 6 de abril.

Este mes se la conoce como Luna rosa, pues era la época en la que empezaba a aparecer el musgo de ese color cerca de sus campamentos. Pero, también, algunas tribus costeras la conocían como Luna de los peces, pues marcaba el inicio de la época en la que el sábalo nadaba río arriba para desovar.

Un curioso eclipse para marcar los eventos astronómicos

Este año, los eventos astronómicos de abril vienen también con un eclipse solar híbrido. Es decir, un eclipse en el que la Luna está casi demasiado cerca de la Tierra para bloquear por completo el Sol.

Por ese motivo, se ve como un eclipse total en una partes del mundo y anular en otras. En otros lugares, además, no veremos nada. Las ubicaciones afortunadas en esta ocasión serán el sur del océano Índico, desde donde se moverá hasta el oeste de Australia y el sur de Indonesia. Además, en casi el resto de Indonesia y Australia se podrá ver un eclipse parcial, según puede leerse en el mapa publicado por la NASA.

Dos lluvias de estrellas, protagonistas de los eventos astronómicos

Las reinas de los eventos astronómicos de abril son las líridas. Esta lluvia de estrellas, procedente de los escombros del cometa C/1861 G1 Thatcher, puede verse entre el 16 y el 25 de abril. Sin embargo, su punto máximo ocurre en la noche del 22 al 23 de abril.

Es una lluvia promedio, con unos 20 meteoros por hora en su apogeo. Además, este año tendrá lugar un par de días después de la Luna nueva, así que los cielos oscuros serán mucho más propicios para el espectáculo.

Por otro lado, es mucho menos conocida la lluvia de las pi-púpidas. En su caso, proceden de los restos del cometa 26P/Grigg-Skjellerup y se calcula que su pico será el 24 de abril. No obstante, cabe destacar que no es una lluvia de estrellas visible todos los años. Los últimos años en los que fue detectable fueron 2018 y 2019. No hay predicciones para este año, pero valdrá la pena echar un vistazo al cielo. Al fin y al cabo, todavía habrá algunas líridas rayando el firmamento.

Compañeros de la Luna en el cielo

Como viene siendo habitual en los eventos astronómicos, la Luna hará acto de presencia algunos días en conjunción con ciertos planetas. Entre las fechas más interesantes se encuentran el 16, el 21, el 23 y el 26 de abril, cuando la veremos junto a Saturno, Mercurio, Venus y Marte, respectivamente.

