La principal razón por la que desinstalamos una aplicación es para ganar más espacio en Android. Mientras hay espacio suficiente, no nos preocupa instalar apps y juegos, descargar vídeos y música o hacer fotos como si no hubiera un mañana. Pero cuando el almacenamiento de Android se agota, toca desinstalar apps.

Google lo sabe y le ha puesto remedio. Se llama autoarchivo o autoarchivar, auto-archive en inglés. Y se parece mucho a lo que hace un iPhone cuando se queda sin espacio: desinstala las aplicaciones que no utilizas y mantiene un icono para que vuelvas a instalar. El proceso es automático, por lo que no tienes que hacer nada.

Hasta ahora, cuando tu dispositivo está prácticamente lleno y te propones instalar una app nueva, Android muestra un mensaje invitándote a desinstalar ciertas aplicaciones para hacer espacio en Android a las nuevas apps que vas a instalar. Pero Google quiere hacer el proceso más llevadero.

Libera hasta un 60% de espacio en Android

La nueva función anunciada por Google en su blog para desarrolladores de Android hará las delicias de quienes agotan el espacio disponible en sus dispositivos móviles. Una de las razones es que promete liberar hasta un 60% del espacio dedicado a aplicaciones. Sin tocar los datos del usuario y sin eliminar la aplicación. Al menos, no del todo.

La función de autoarchivar o archivar aplicaciones consiste precisamente en eso. Ganar espacio en Android deshaciéndose de apps. Y por archivar entendemos dejar un enlace a la app original pero eliminarla de tu teléfono. Cuando tengas espacio ya la volverás a instalar. Pero es posible que no quieras hacerlo, ya que se trata de eliminar aplicaciones que no utilizas normalmente. Esas que una vez instalaste y que tal vez hayas abierto en un par de ocasiones. Vamos, que no las echarás de menos. Aunque los datos generados por la aplicación se mantendrán. Por si decides reinstalar la app.

El archivo de aplicaciones, y su equivalente de Apple, se basan en que hoy en día prácticamente todos contamos con acceso a internet. Bien a través de WiFi o de datos móviles 4G o 5G, descargar aplicaciones es un proceso de unos pocos minutos. Una acción que no nos lleva mucho tiempo, fácil de hacer y que no supone un quebradero de cabeza como ocurría en los ordenadores antes de la llegada del ADSL o de la fibra óptica. En resumen. Mientras que el espacio en Android es finito, el acceso a internet es prácticamente infinito.

Requisitos para usar el archivo de aplicaciones

El primer requisito para usar la función de archivar aplicaciones es obvia: que las apps estén disponibles en Google Play. Así Android tiene acceso a ellas en los servidores de Google. Una vez han desaparecido de Google Play, no hay manera de recuperarlas.

Por otro lado, auto-archive está solamente disponible para aplicaciones en formato App Bundley que soporten archivado. Al principio serán pocas pero poco a poco los desarrolladores irán activando esta opción para que se libere espacio en Android por ti.

Por lo demás, en principio esta función está disponible para las versiones más recientes de Android, aquellas que puedan hacer uso de Google Play Store, la tienda de aplicaciones oficial. Está por ver si hay letra pequeña en esta característica más allá de lo que explicado por Google en su comunicado. Así como cuándo tendremos acceso a esta función.

Cómo funciona el archivado de aplicaciones

Como hemos visto antes, el funcionamiento de auto-archive es el siguiente: pongamos que quieres instalar una app nueva desde Google Play y tu dispositivo se está quedando sin espacio en Android. En ese momento aparecerá un mensaje preguntándote si quieres activar el archivado de aplicaciones para liberar espacio.

Puedes decir que no pulsando en No gracias o activarlo pulsando en Activar o similar. Por el momento, las capturas oficiales indican las opciones en inglés No thanks y Turn on. Por lo demás, el proceso no requiere de nuestra intervención. Android detectará cuándo hace falta más espacio y lo buscará desinstalando aplicaciones no usadas.

Una vez activada la función, las aplicaciones que menos hayas utilizado en tu dispositivo se archivarán automáticamente. Al cabo de unos minutos, verás cómo el espacio libre ha aumentado considerablemente. Y sin hacer nada. Una función de la que podemos beneficiarnos desarrolladores y usuarios de Android.

