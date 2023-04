El manga no necesita presentaciones. El cómic japonés hace décadas que triunfa en todo el mundo e incluso se dibuja cómic de este estilo fuera de sus fronteras. Su influencia es tal que cualquier título que tiene un poco de éxito llega a todo el mundo. Antes, gracias al trabajo de las editoriales que apostaban por por ello. Y, ahora, gracias a las muchas plataformas online que facilitan su difusión. Tanto en formato anime audiovisual como en el tradicional manga escrito. Leer manga es hoy tan habitual como escuchar música o ver películas por streaming.

Precisamente, smartphones y tablets se han convertido en una herramienta ideal para leer manga en todas partes gracias a la calidad de sus pantallas. Además, proliferan las aplicaciones para leer manga en inglés, español o en formato original. Así que no tienes excusa para ponerte al día de las series y títulos de más éxito o recuperar aquellas páginas que leíste hace años.

El papel siempre será el favorito para leer manga, tanto en formato facsímil occidental como en los tan apetecibles tomos recopilatorios con centenares de páginas que el más ávido lector agotará en unas pocas horas. Y con el salto al formato digital, ahora es posible estar a la par que las publicaciones japonesas sin esperar demasiado tiempo a que den el salto a tu país.

MANGA Plus

One Piece, My Hero Academy, Dragon Ball Super, Black Cover o Boruto: Naruto Next Generations, son solo algunos de los títulos de referencia de Jump, la revista de manga más icónica y que sigue dando guerra después de tantos años. Ahora, además, cualquier puede leer sus historietas en inglés y en español, desde el principio, y gratis.

MANGA Plus también incluye clásicos como Dragon Ball, Naruto, Bleach, Tokyo Ghoul o Death Note. Todo un catálogo de manga de ayer y hoy para llenar horas de lectura. Desde su página web o desde sus aplicaciones oficiales para iPhone y para Android.

Gratis y legal. Detrás de esta plataforma se encuentra Shueisha, la editorial japonesa responsable de la revista Weekly Shonen Jump y de los manga antes mencionados. Y con esta gran idea permite difundir su mejor contenido digitalmente para que lo leas al ritmo de publicación en Japón o, en los mangas clásicos, a tu ritmo.

Crunchyroll Manga

Si hablamos de anime y manga, es inevitable hablar de Crunchyroll, la que se ha convertido en principal plataforma de anime para consumir por internet. Aunque su baza es el contenido audiovisual, también ofrece algo de manga para leer desde cualquier pantalla.

Disponible online y en forma de aplicación para iPhone y para Android, Crunchyroll Manga permite acceder a decenas de títulos en formato manga para leer. Aunque muchos están disponibles para leer gratis, algunos números están limitados a quienes tengan una cuenta Premium de Crunchyroll. Y, por el momento, están todos en inglés.

Manga UP!

Square Enix es una empresa japonesa conocida por lanzar al mercado videojuegos como Final Fantasy, Dragon Quest o Kingdom Hearts. Manga UP! es su plataforma de manga online para que leas legalmente un buen puñado de títulos.

Su catálogo ofrece más de 100 series. Eso sí, todas en inglés, aunque gratis. Podrás leer sus manga directamente desde su página oficial o desde sus aplicaciones para iPhone y para Android. Entre sus títulos destacan Soul Eater o Fullmetal Alchemist. Y vienen organizados por género para que encuentres manga acorde a tus gustos: fantasía, romance, terror…

Azuki

Azuki es otra plataforma en inglés que acerca el manga a todo el mundo. Una propuesta que combina contenido gratuito con manga de pago y que puedes leer en su aplicación para iPhone y para Android. Además, cuenta con un catálogo que se actualiza semanalmente y que ofrece títulos para todos los gustos.

Del manga disponible en Azuki destacan títulos como Natsume & Natsume, Blitz, Attack on Titan o Fairy Tail. Pero encontrarás más de 200 series de géneros tan distintos como la acción, la comedia, el romance, el terror o la ciencia ficción. O géneros concretos del manga como mecha, shonen o seinen.

Tachiyomi

Terminamos esta lista con una aplicación exclusiva para Android. Más que una plataforma para leer manga se trata de un lector de manga de código libre y que no encontrarás en Google Play. El motivo es que permite leer manga en formato offline, ya descargado, pero también online de fuentes no del todo legales como MangaDex, MangaPark y similares.

Dejando ese detalle a un lado, Tachiyomi es una excelente aplicación para organizar tu colección de manga en tu smartphone o tablet Android, descubrir nuevos títulos y leer manga sin parar en formato digital y en los idiomas disponibles. Además, la app también facilita la tarea de gestionar qué títulos has leído o qué capítulos te quedan leer de los títulos manga que sigues.

