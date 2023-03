Una vez finalizada la primera temporada de The Last of Us, la audiencia centró sus conversaciones en diferentes temas. Principalmente, la fidelidad del episodio con los últimos momentos del juego. Quizá la escena que más alegría causó a los fans de la franquicia es cuando Ellie sube varios pisos en un edificio para lograr visualizar a una jirafa que se encuentra en el exterior. Instantes después, tanto ella como Joel alimentan al hermoso animal.

En una época donde un buen número de producciones se apoya en los gráficos generados por ordenador, muchos pensaron que la jirafa de The Lasft of Us también fue creada por medio de CGI. Sin embargo, estaban muy equivocados.

Los responsables de The Last of Us, horas después de estrenar el último episodio de la primera temporada, compartieron algunas fotografías del detrás de cámaras. En algunas de ellas se puede observar a Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie) grabando esa secuencia junto a la jirafa que estaba en medio de un set con pantalla azul (bluescreen).

Es decir, prácticamente todo el escenario que conforma esta secuencia de The Last of Us fue generado con CGI, exceptuando a los personajes y la jirafa. Así pues, queda resuelta cualquier tipo de duda en torno al tema.

Si bien es cierto que las tecnologías visuales de la época moderna logran resultados sorprendentes, contar con el animal real dentro del set de rodaje es insuperable. También demuestra que HBO no escatimó recursos con The Last of Us; menos aún cuando se trata de recrear una de las escenas más recordadas y queridas del videojuego.

John Paino, diseñador de producción de The Last of Us, reconoció a Variety que su intención era crear una jirafa con CGI. El problema es que no contaban con el tiempo suficiente. Ante tal situación, unieron fuerzas con el zoológico de Calgary (Canadá). Construyeron un set de rodaje dentro de sus instalaciones para no verse obligados a sacar a la jirafa de su hogar. Después, durante más de un mes la acostumbraron a convivir con extraños para que estuviera cómoda con los protagonistas.

Ese momento con la jirafa, aunque breve, es la mejor evidencia de que Joel y Ellie desarrollaron una fuerte relación, una tan cercana como la de un padre con su hija. Mientras ella se muestra un tanto preocupada por la separación que vendrá una vez encuentren a las Luciérnagas, Joel incluso intenta convencerla de tomar un camino alterno y olvidarse del objetivo que los llevó hasta ese lugar.

No obstante, Ellie decide seguir adelante con el plan original porque, claro, ya habían sufrido lo suficiente para dar marcha atrás. Desafortunadamente, la única manera en que el personaje de Bella Ramsey podía ser útil para las Luciérnagas era muriendo.

Joel, quien ya había dejado claro que la protegería hasta el final, hace todo por evitarlo. La esperanza de encontrar una cura se desvanece, pero Ellie se mantiene con vida gracias a la —violenta— intervención de Joel.

