Nintendo ha liberado el tercer y último tráiler de ‌Super Mario Bros. La película, una de las producciones animadas más esperadas del presente año. Fiel a los anteriores, este avance es un espectáculo visual de principio a fin. La calidad de la animación está a la altura de cualquier exponente del género. Además, Nintendo e Illumination se apoyan en un buen número de referencias a los videojuegos, lo cual seguramente sacará sonrisas a los más fieles seguidores.

El adelanto anterior de ‌Super Mario Bros. La película nos había mostrado un breve vistazo a una carrera inspirada en Mario Kart. Sin embargo, es el último tráiler el que se enfoca, casi en su totalidad, en dicha secuencia. Mario, sus colegas y enemigos luchan por su vida en la legendaria pista Arcoíris, quizá la más reconocida en la historia del popular juego. Tú mismo puedes disfrutarlo a continuación:

Una de las mejore noticias que recibimos durante febrero es que ‌Super Mario Bros. La película adelantó ligeramente su estreno en todo el mundo. Tanto en España como en México podrás verla a partir del 5 de abril. En ambos países, de hecho, ya es posible comprar entradas anticipadas. Lo anterior demuestra que Universal Pictures, distribuidor del filme, es consciente de que millones de personas están interesadas en disfrutarla desde el primer día.

Si bien el paso de Super Mario por la pantalla grande ha sido inexistente, eso no ha evitado que siga siendo una de las franquicias más grandes y rentables del mundo del entretenimiento. Sin embargo, es cierto que Nintendo, durante muchos años, perdió la oportunidad de expandir la franquicia más allá de sus consolas de videojuegos.

Hoy en día, estamos viendo que las compañías de juegos tienen más interés en explorar otros mercados. PlayStation, por ejemplo, tiene los reflectores encima gracias a la serie de The Last of Us, que está rompiendo récords en HBO Max cada fin de semana. Xbox, por su parte, hizo realidad la tan esperada serie de Halo. También hemos visto que Capcom y Ubisoft están cerrando alianzas con plataformas de vídeo en streaming para que adapten sus franquicias más reconocidas.

En desarrollo…

