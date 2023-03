Estamos acostumbrados a leer, de manera constante, noticias preocupantes sobre los deepfakes. Principalmente, por ser una herramienta muy poderosa para generar información falsa. Sin embargo, también es cierto que esta tecnología puede aplicarse positivamente. Concretamente, en el mundo del cine. En Disney, por ejemplo, podrían apoyarse en los deepfakes para desarrollar nuevas producciones de Star Wars.

En la época moderna, cuando Lucasfilm ha tenido la necesidad de mostrar versiones rejuvenecidas de personajes icónicos de Star Wars, ha recurrido a la magia de los gráficos generados por ordenador. Un buen ejemplo de ello es la primera aparición de Luke Skywalker en The Mandalorian. El problema es que, pese a la gran evolución que ha tenido el CGI con el paso de los años, el resultado final no siempre es el mejor.

Es aquí donde entran los deepfakes. Ha quedado en evidencia que esta propuesta, gracias al potencial de la inteligencia artificial, puede lograr grandes cosas. No debemos olvidar que, tras las críticas que surgieron alrededor de la mencionada escena de The Mandalorian, algunos entusiastas de los deepfakes demostraron que su trabajo era muchísimo mejor que el conseguido por Lucasfilm, que no es un tema menor.

Así pues, parece que en Disney se han dado cuenta de que los deepfakes podrían ser su salvavidas en futuras producciones de Star Wars. Al menos, claro, en aquellas que dependen de personajes del pasado.

Según recoge CBR, Shaun O’Rourke, quien ha trabajado para compañías como Disney, Netflix y Warner Bros., en Lucasfilm se encuentran desarrollando cortometrajes centrados en las figuras de Luke Skywalker, Han Solo y la Princesa Leia. En todos los casos, la productora se apoyaría en la tecnología de los deepfakes para mostrar una versión joven de todos ellos.

Se intuye, por lo tanto, que estas producciones se ambientarán en una época cercana a la primera trilogía de Star Wars —o durante ella—.

¿Novedades en la Star Wars Celebration?

O’Rourke añade que estos contenidos, cuyo lanzamiento se producirá de manera exclusiva en Disney+, serían presentados en la próxima Star Wars Celebration. Recordemos que, cada año, la franquicia celebra un evento que congrega a miles de fans en Anaheim, California. Ciertamente, en sus últimas ediciones no hemos visto anuncios relevantes, pero parece que este año el asunto cambiará. En cualquier caso, recuerda que esta información no está confirmada.

No debemos olvidar que Lucasfilm posee uno de los estudios de efectos visuales más reconocidos del mundo: Industrial Light & Magic. Su equipo de técnicos y creativos ha dado innumerables contribuciones a la industria cinematográfica, pero su búsqueda de innovación nunca descansa.

Sin ir más lejos, el tráiler de Indiana Jones and the Dial of Destiny, película en la que Industrial Light & Magic también está involucrada, mostró por primera vez una versión joven del protagonista. Lo logrado por el estudio con el rostro de Harrison Ford es impactante, y podría ser tan solo el primer vistazo a una tecnología que aprovecharán próximamente en Star Wars.

De hecho, en el caso de Han Solo, únicamente tendrían que reutilizar el rostro de Indiana Jones. Ventajas de tener a un mismo actor interpretando dos papeles legendarios…

