Los mensajes mediante SMS son una vía ideal para que los ciberdelincuentes timen a los usuarios. Prueba de ello son las múltiples estafas que la Policía ha detectado y alertado, o la que muchos denuncian a través de redes sociales. La última que ha comenzado a popularizarse en España es un tanto un diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Consiste en el envío de un mensaje donde el atacante se hace pasar por un hijo que ha perdido su móvil para posteriormente pedirle dinero. Así es su modus operandi y qué debes hacer si lo recibes.

El mensaje, en concreto, contiene el siguiente texto o similar: “Hola, papá, este es mi nuevo número. Perdí mi teléfono esta mañana. Por favor, guarda este número. Manda mensaje de WhatsApp si funcionó” y está enviado desde un número con prefijo español (+34) operativo. El objetivo de los atacantes es que la víctima caiga en la estafa pensando que su hijo o su hija ha perdido el teléfono, guarde el número y confirme por WhatsApp que ya tiene su nuevo número.

El atacante no tardará en responder para hacerse pasar por su hijo con alguna excusa para pedirle dinero a través de Bizum. Al tener guardado el número de teléfono, la víctima, que puede caer en la estafa y creer que en realidad es su hijo, solo tendría que acceder a la app de su banco, seleccionar la cantidad y buscar el nombre del contacto para proceder al envío.

Así puedes evitar caer en la estafa del SMS

Si has recibido un mensaje similar, no respondas ni guardes el contacto. Por supuesto, tampoco confirmes a través de WhatsApp que has recibido el mensaje. Lo mejor, de hecho, es bloquear el número de teléfono e ignorar el SMS. Puedes bloquear el número de la siguiente manera.

En iPhone : accede al mensaje de la estafa y pulsa sobre el contacto o sobre el número de teléfono. A continuación, haz clic en el botón ‘Info’. Por último, pulsa en el botón ‘Bloquear’ que aparece en la parte inferior de la pantalla.

: accede al mensaje de la estafa y pulsa sobre el contacto o sobre el número de teléfono. A continuación, haz clic en el botón ‘Info’. Por último, pulsa en el botón ‘Bloquear’ que aparece en la parte inferior de la pantalla. En Android: pulsa sobre el mensaje y haz clic en los tres puntos que aparecen en la zona superior de la pantalla. A continuación, pulsa en la opción que dice ‘Bloquear y marcar como Spam’. Por último, confirma la acción.

