Contrario a lo que se podría pensar, Second Life está más vivo que nunca. El que muchos consideran como el «metaverso original» cumplirá 20 años en junio y sus desarrolladores pretenden celebrarlo a lo grande. Es que Linden Lab anunció que la plataforma tendrá una versión para móviles, y que su intención es lanzarla en fase beta este mismo año.

La noticia es curiosa por dos motivos. Primero, porque ratifica la vigencia de Second Life, pese a que en los últimos años se ha mantenido mayormente como una alternativa de nicho. Segundo, porque es la primera vez en casi dos décadas que el mundo virtual romperá la barrera de los ordenadores para llegar a dispositivos móviles.

En un vídeo publicado en su foro oficial, Linden Lab brindó algunos detalles sobre cómo están trabajando para llevar Second Life a iOS y Android. Las imágenes que se pueden apreciar en la publicación son, ciertamente, las de un trabajo en progreso; no obstante, destacan tanto por la calidad lograda en la representación de los avatares como en los escenarios disponibles para recorrer.

Lo anterior no es un detalle menor, considerando que los propios desarrolladores aseguraron que lo más problemático de llevar la plataforma a móviles fue replicar la apariencia y las sensaciones de los personajes y entornos. En cuanto al apartado técnico, no se ha explicado demasiado. Solamente se ha dicho que Second Life para smartphones y tablets se está desarrollando en Unity, lo cual simplifica el trabajo y distribución en múltiples dispositivos.

En cuanto a la navegación por el mundo virtual, el vídeo muestra que es posible ver los alrededores deslizando los dedos sobre la pantalla táctil. Aunque en la parte inferior se muestran cinco puntos blancos que habilitan distintos tipos de interacciones. De hecho, para caminar con los avatares aparecerá una cruceta direccional, aunque el movimiento se podrá combinar con los cambios de perspectiva del escenario.

Second Life se anima a dar el salto a los dispositivos móviles

Desde Linden Lab aseguran que han tratado de llevar Second Life a dispositivos móviles en ocasiones anteriores. Sin embargo, esta es la primera vez que están verdaderamente cerca de concretarlo. Por lo pronto, la compañía no se pone plazos específicos para lanzar el mundo virtual en smartphones y tablets, aunque, como ya dijimos, sí espera comenzar a probar la beta este año.

Por lo pronto, es imposible saber si esta nueva versión tendrá éxito. O si, al menos, logrará el impacto esperado por los desarrolladores. Al comienzo de este artículo mencionamos que Second Life ha sabido mantenerse vigente pese a ser una alternativa de nicho; lo cual no significa que sea una plataforma despoblada, ni mucho menos. En 2013, su comunidad se estimaba en un millón de usuarios regulares; mientras que en 2020, en plena pandemia, continuaba alrededor de los 900.000 mensuales.

Ciertamente, es un número alejado de las decenas de millones de cuentas que se crearon desde el debut de Second Life. Aun así, son cifras escandalosamente mejores que las de Horizon Worlds, de Meta, que reúne a menos de 200.000 personas por mes y tiene una tasa de retención paupérrima.

Será interesante ver qué enfoque le da Linden Lab a la versión móvil de Second Life. Podemos presumir que la idea será brindarles a los actuales usuarios la posibilidad de llevar su mundo virtual favorito a todas partes, sin estar atados a un ordenador. Aunque para ello será crucial que la plataforma permita sincronizar el progreso, sin importar desde qué dispositivo se acceda.

La gran duda es qué tanto interés puede generar Second Life en potenciales nuevos usuarios. ¿Logrará captar la atención de los usuarios que no se han sentido atraídos por propuestas como Horizon Worlds, Decentraland y tantos otros metaversos? Los interrogantes podrían comenzar a resolverse una vez que la primera beta de la app se ponga a disposición.

También en Hipertextual: