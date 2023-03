Pokémon: Detective Pikachu puso el ejemplo de cómo una franquicia de videojuegos puede triunfar en el cine cuando se hacen las cosas bien. El largometraje tuvo una buena recepción en la crítica, mientras que en la taquilla se mantiene como uno de los filmes basados en juegos de mayor recaudación ($431 millones de dólares).

Lo anterior, desde luego, provocó que los fans esperaran confiados una secuela. Sin embargo, a casi cuatro años del estreno, poco o nada sabíamos de Pokémon: Detective Pikachu 2. Era un hecho que Legendary Pictures la había considerado gracias el éxito del primer filme, pero el proyecto no dio señales de vida durante mucho tiempo, hasta ahora.

De acuerdo a la información de Deadline, la mencionada productora finalmente puso manos a la obra para buscar a un director. Sorprendentemente, parece que en Legendary Pictures no cuentan con la participación de Rob Letterman, quien realizó un excelente trabajo con la primera película.

En su lugar están intentando fichar al estadounidense Jonathan Krisel. Probablemente, te resulte complicado ubicarlo porque gran parte de su trabajo está dedicado al mundo de la televisión. Ha sido director y productor de series como ‌Portlandia, Kroll Show, Ghosted y Moonbase 8. En el terreno de la pantalla grande dirigió los cortometrajes The Red Roof Inn Chronicles, Rich Dicks y Ed Hardy Boyz: The Case of the Missing Sick Belt Buckle.

Por tanto, Krisel podría estar a punto de embarcarse en la oportunidad más grande de su carrera. Pokémon es una de las franquicias más grandes en el mundo del entretenimiento y cualquier tropiezo, por más mínimo que sea, siempre hará demasiado ruido. De momento, según indica el citado medio, Legendary sigue negociando para que Krisel tome las riendas de Pokémon: Detective Pikachu 2.

Uno que sí está asegurado para involucrarse en el desarrollo de Pokémon: Detective Pikachu 2 es Chris Galletta, quien se encargará de escribir el guion. En el pasado fue guionista de Los reyes del verano, Galveston y el programa nocturno de David Letterman.

Si disfrutaste la primera película, seguramente te estás preguntando: ¿regresará Ryan Reynolds en el papel del carismático personaje? Todavía no está garantizado, pero sería una sorpresa si la productora no logra hacerse con sus servicios nuevamente. Una gran parte del interés inicial que generó Pokémon: Detective Pikachu fue, precisamente, por saber que Reynolds prestaba su voz a Pikachu.

Actualmente, The Pokémon Company, la empresa que gestiona los derechos de la franquicia, está pisando el acelerador para impulsar Pokémon más allá de los videojuegos. Apenas en febrero, anunciaron La conserje Pokémon, una serie animada estilo stop motion desarrollada por Netflix. La plataforma, además, hará una segunda producción de la que todavía no se conocen detalles oficiales.

Así pues, Pokémon: Detective Pikachu 2 formará parte de los esfuerzos de la compañía para seguir haciendo crecer una marca tan popular. No tengas dudas de que, conforme transcurra el año, se irá conociendo más información del largometraje.

También en Hipertextual:

La actualidad del cine y la televisión en 2 minutos Recibe todas las mañanas en tu email nuestra newsletter. Una guía para entender en dos minutos las claves de lo realmente importante en relación con la tecnología, la ciencia y la cultura digital. Suscríbete Procesando... ¡Listo! Ya estás suscrito Hubo un error, actualiza la página e inténtalo nuevamente