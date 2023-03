Cuando leas esto, el nuevo Bicimad ya estará en marcha. Un relanzamiento de un servicio que ha sido criticado duramente por los madrileños en los últimos años debido a los constantes problemas que ha padecido el servicio. Pero parece que la cosa va a cambiar con esta revolución, según reza su página oficial. La revolución Bicimad ya está aquí. Y, además, gratis durante un tiempo limitado.

Desde la medianoche del 6 al 7 de marzo, el viejo y nuevo Bicimad convivirán durante unas semanas. Al viejo Bicimad, estrenado hace ocho años, se le unen 700 bicicletas nuevas para acabar con las críticas y con el descenso de usuarios, especialmente en los últimos años. La solución: bicicletas nuevas, modernas, robustas y seguras. Y eléctricas. Y para convencer a los más descreídos, el nuevo servicio será gratis durante unos meses.

¿Qué es Bicimad?

Por si eres de fuera de Madrid o acabas de llegar a la ciudad, tienes que saber que Bicimad es el servicio público de alquiler y préstamo de bicicletas. Detrás de este servicio está el Ayuntamiento de Madrid. Inicialmente se estrenó hace unos ocho años. Pero se acaba de relanzar para arreglar el desaguisado de hace unos pocos años y que provocó que muchos usuarios abandonasen el servicio por otros medios de transporte como el patinete eléctrico o el suburbano.

Según explica su página oficial, Bicimad ofrece 7.500 bicicletas y 611 estaciones repartidas por los 21 distritos de la ciudad de Madrid. Para utilizar las bicicletas necesitas descargar a tu teléfno la app oficial, disponible para Android y para iPhone. En la aplicación encontrarás el mapa con las estaciones y bicicletas disponibles. También puedes consultar el mapa en su web.

¿Qué novedades añade el nuevo Bicimad?

El nuevo Bicimad pasa de tener 264 estaciones a 611. Y de una flota de 2.964 vehículos a 7.500. Estas cifras todavía no son definitivas. Se irán incorporando progresivamente. Para empezar, se unen 700 bicicletas del nuevo modelo y se mantienen las viejas bicicletas. Y. A las estaciones actuales, se añaden 60 nuevas, de momento. De ahí que durante unas semanas, convivan el viejo y nuevo Bicimad. Pero para julio, ya debería estar implementado el nuevo sistema.

Por ahora, las nuevas estaciones, las más modernas, estarán disponibles en los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Chamartín, Ciudad Lineal, Fuencarral–El Pardo, Hortaleza, Latina, Moncloa–Aravaca, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas–Canillejas, Tetuán y Usera.

Respecto a las nuevas bicicletas de Bicimad, tienen una pantalla que muestra la velocidad y el estado de la batería. Tienen unos 70 kilómetros de autonomía y frenos luminosos. También ofrecen espacio para guardar equipaje ligero a modo de cesta.

Bicimad gratis, pero ¿hasta cuándo?

Para recuperar a los usuarios desengañados con el viejo Bicimad y para incentivar al resto de ciudadanos de Madrid, el nuevo Bicimad se lanza con un abono gratuito de casi cinco meses. Esta suscripción gratuita se activa cuando el abonado migre su cuenta a MPASS o cuando se den de alta por primera vez.

MPASS es el sistema de cuenta única de la EMT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Sirve “para moverte por Madrid sin necesidad de dinero. Con seguridad y comodidad”. MPASS está integrado en la aplicación de Bicimad. Para crear tu perfil MPASS, sólo tienes que introducir tus datos y registrar una tarjeta bancaria para realizar los pagos.

En cuanto a la gratuidad del nuevo Bicimad, tiene letra pequeña. La gratuidad es de 30 minutos por viaje para los usuarios ocasionales, a partir del 7 de marzo y hasta el 31 de julio. Y para los abonados actuales, la gratuidad es de cuatro meses de acuerdo a esas fechas. En ambos casos, la gratuidad no incluye Bicimad Go, el servicio que no necesita dejar la bicicleta anclada.

¿Cuánto costará el nuevo servicio?

Cuando termine la oferta gratis, el nuevo Bicimad tendrá un coste de 25 euros para abonados anuales y de 15 euros para abonados anuales con abono de transporte en el Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid.

Para usuarios ocasionales: el abono ocasional para la primera hora o fracción, cuesta 2 euros. Y para la segunda hora o fracción, 4 euros. Más precios. La primera fracción de 30 minutos cuesta 0,50 euros. La siguiente fracción de 30 minutos, 0,60 euros. Si excedes las dos horas, por hora o fracción, la penalización es de 4 euros. Por otro lado, hay bonificaciones de 0,10 euros si eliges una bicicleta en una estación con más de un 70% de ocupación, por devolverla en una estación con menos de un 30% de ocupación o por reservar anclaje en destino. Esta última bonificación no es acumulable con la bonificación de devolución.

¿Cómo me doy de alta?

Si ya eras usuario de Bicimad, solo tienes que migrar tu cuenta a MPASS. Puedes hacerlo desde la propia aplicación de Bicimad. Si eres nuevo en Bicimad, podrás darte de alta también desde la aplicación. La app sirve para gestionar todo el servicio, así que no necesitarás nada más.

La convivencia entre el viejo y nuevo sistema

Hasta el 31 de julio, el viejo y nuevo Bicimad convivirán, ya que se mantienen los viejos modelos de bicicleta y las viejas estaciones de anclaje. Así que cualquier usuario, viejo o nuevo, puede beneficiarse de ambos sistemas. Bien con la tarjeta del sistema antiguo o con la aplicación de ambos sistemas.

Conviene recordar que desde la aplicación se puede escanear el código QR del anclaje para desbloquear la bicicleta elegida. O del candado, en las estaciones antiguas. Al terminar el viaje, en las estaciones antiguas hay que “aparcar la bici delante de un anclaje libre. Sin llegar a subir la rueda delantera a la plataforma, deja la bici sobre su pata de cabra”. Luego se cierra el candado hasta que se encienda la luz verde. Y, finalmente, se notifica el fin de viaje desde la app.

¿Cómo funciona el nuevo Bicimad?

Las nuevas estaciones funcionan directamente con la aplicación de Bicimad disponible para Android y para iPhone. Con la app se escanea el QR del anclaje para desbloquear la bicicleta. Y al terminar el viaje, la bicicleta se ancla en un anclaje libre y se espera a que se encienda la luz verde. La luz roja indica que está mal anclada.

¿Y si algo va mal?

Aunque todo debería ir a través de la aplicación, si tienes algún problema para darte de alta o para anclar o desanclar las bicicletas, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Atención al Cliente a través del número gratuito 900 878 331. También puedes informarte de todas las novedades en la página oficial del nuevo Bicimad.

