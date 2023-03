A tan solo cinco meses de su lanzamiento, las Meta Quest Pro han recibido una rebaja de precio sustancial en todos los mercados donde se encuentra disponible. Si bien los dirigidos por Mark Zuckerberg no han profundizado en los motivos, todo indica que la compañía no ha cumplido sus expectativas de ventas y requieren impulsarlas tan pronto como sea posible.

La disminución en el precio de las Meta Quest Pro alcanza el 33%. Sin duda, es un descuento significativo que seguramente logrará, al menos, atraer la atención de aquellos que pretenden iniciarse en las experiencias de realidad mixta.

Así pues, las Meta Quest Pro con almacenamiento de 256 GB pasarán a costar $999 dólares (antes $1,499). El ajuste se aplica a partir del 15 de marzo en Australia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Japón, Países Bajos, Noruega, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán y Reino Unidos. En el caso de Estados Unidos y Canadá, la rebaja estará vigente desde el día 5 del mismo mes.

Por su parte, las Meta Quest 2, el dispositivo de realidad virtual más exitoso de la compañía, también recibirá una rebaja. La versión de 256 GB ahora costará $429 dólares en lugar de $499, mientras que la variante de 128 GB se mantendrá igual ($399 dólares).

«Ya sea que estés buscando jugar videojuegos inmersivos, ser creativo o colaborar con colegas, nunca ha habido un mejor momento para saltar a la realidad virtual. Nuestro objetivo siempre ha sido crear un hardware que sea asequible para la mayor cantidad de personas posible para que puedan aprovechar todo lo que la realidad virtual tiene para ofrecer», mencionó Meta en su comunicado.

Cuando este tipo de rebajas tan notables suceden en productos tecnológicos, lo normal es intuir que una nueva generación se aproxima. No obstante, con las Meta Quest Pro no será el caso. Como se mencionó anteriormente, no tienen ni medio año en el mercado. Además, desde Meta dejaron claro que su dispositivo de realidad mixta no tendrá reemplazo durante varios años.

En consecuencia, todo apunta a que tiene que ver con un intento de impulsar las ventas. Si bien las Meta Quest Pro presumen un buen número de novedades con tecnología de punta, hay dos factores que la alejan de tener una adopción masiva. Primero, es cierto que la realidad virtual y la realidad aumentada, de momento, no es del interés de todo el público. Por otro lado, este tipo de dispositivos, los que apuestan por ofrecer ambas experiencias en un solo hardware, siguen siendo caros.

A pesar de lo anterior, desde Meta están totalmente comprometidos a seguir respaldando su hardware y software de realidad virtual. Su objetivo sigue siendo conquistar a usuarios casuales que solo buscan entretenerse; o empresas que buscan apoyarse en la realidad mixta para potenciar sus actividades —sector al que apuntan las Meta Quest Pro—.

«Estamos comprometidos a construir un mercado de realidad virtual exitoso para que los desarrolladores, las empresas y los creadores prosperen. La realidad virtual es una poderosa plataforma social y una tecnología creativa, y cuantas más personas tengan acceso a ella, mejor. Al igual que tú, estamos en esto a largo plazo. Y estamos ansiosos por dar la bienvenida a más personas a la plataforma Meta Quest en los años venideros.» Meta.

