El cine es un espacio en el que los sueños se hacen realidad. A través de los múltiples elementos que lo conforman es posible viajar en el tiempo, salvar al planeta, vengar injusticias del pasado, encontrar curas a enfermedades, escapar del apocalipsis, entre tantas historias y hechos más. Lo curioso, visto lo ocurrido en la entrega de los Premios Oscar 2023, es que en ocasiones ese tipo de relatos no quedan ahí. El reconocimiento a Ke Huy Quan, quien fuera aquel niño que coprotagonizó Indiana Jones y el templo de la perdición (1984), es una prueba de ello.

Ke Huy Quan fue premiado como “Mejor actor de reparto” durante la ceremonia de los Premios Oscar 2023 debido a su trabajo en Todo a la vez en todas partes, dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert. Podría pensarse que Ke Huy Quan, luego de debutar en Indiana Jones y el templo de la perdición, tuvo una carrera repleta de producciones hasta llegar a esta cima particular. Sin embargo, no es así. Su historia, como la de tantas estrellas, describe un camino de esfuerzo, extravío y reencuentro.

El actor Ke Huy Quan nació en una ciudad que no existe en la actualidad. Fue el 20 de agosto de 1971, en Saigón, ubicada en Vietnam del Sur, y que ahora es nombrada Ciudad de Ho Chi Minh. Cuando aún era un niño, el intérprete se vio forzado a emigrar debido a los conflictos políticos y bélicos que ocurrían en su país. Entre finales de los 70 y principios los 80, su familia recibió el asilo político a través del cual pudo viajar a Estados Unidos.

Era el principio de una vida, de una historia, marcada por el esfuerzo y el sacrificio.

El primer papel de Ke Huy Quan

Cuando Ke Huy Quan apareció interpretando a Tapón en Indiana Jones y el templo de la perdición, tenía 12 años de edad. Harrison Ford ya era un rostro reconocido en la industria, con una carrera en auge. Puede que el niño, viendo al adulto vivir un sueño, pensara que en algún momento él podría estar en un lugar similar. Una reflejo hacia el futuro.

Ke Huy Quan había llegado a Los Angeles unos años antes, junto con su familia. En esa ciudad, Steven Spielberg y George Lucas habían programado una serie de audiciones para dar con el perfil de un niño asiático que pudiera interpretar el rol de Tapón. Los realizadores ya habían pasado por distintas ciudades sin mayor éxito.

En Los Angeles pudo ocurrir lo mismo que en otras partes; que salieran sin encontrar el perfil ideal. ¿Por qué? De acuerdo con información de El Confidencial, Ke Huy Quan no iba a ser parte del casting; él solo había ido a acompañar a su hermano. Pero Spielberg y Lucas, notando el desenvolvimiento del chico, decidieron darle una oportunidad.

Así comenzó la historia en el cine de quien, años después, no encontraría trabajo en la industria. Sí, aun siendo un niño, también pasó por Los Goonies (1985), y se convirtió en uno de los rostros infantiles más reconocidos de la década de los 80. Pero luego su carrera actoral sería muy distinta a la que quizá había imaginado.

La etapa sin proyectos

El niño fue creciendo y las opciones laborales se redujeron. Luego de Los Goonies, participó en Breathing Fire, estrenada en 1991. Un año después, estuvo en El hombre de California. A partir de esa última producción, comenzaría una tendencia en su carrera: largos períodos de tiempo sin estar en algún proyecto. Su siguiente trabajo se produjo diez años después, en Second Time Around, estrenada en 2002.

Desde entonces hasta su siguiente aparición, pasaron 19 años. Fue FindingʻOhana, lanzada en el 2021. ¿Qué pasó con Ke Huy Quan? Se dedicó a estudiar cine en la Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, aunque sobre este tramo de su vida no hay mucha información pública. Tras titularse, en algún momento, pudo empezar a trabajar como coordinador de dobles y asistente de dirección.

El proyecto que cambió su vida:

Todo a la vez en todas partes

Durante años, Ke Huy Quan atravesó su propio desierto, siendo parte de una industria que no lo tenía en cuenta para lo que él más deseaba, actuar. De ahí la importancia de sus palabras, luego de recibir el premio en la categoría “Mejor actor de reparto”. El intérprete recordó: “Mi viaje empezó en un bote. Viví un año en un campo de refugiados”.

Antes de esto, cómo no, se refirió a su familia: “Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando esto. ¡Mamá, acabo de ganar un Óscar! No puedo creer que esto me esté pasando a mí”. El actor también tuvo palabras para su esposa, Echo: “Le debo todo al amor de mi vida, mi mujer, Echo, quien mes tras mes, año tras año, me dijo que algún día llegaría mi momento”.

El momento fue ese, cuando le confirmaron que sería parte Todo a la vez en todas partes, la película que cambió su vida cuando tal vez pensaba que nada nuevo podría ocurrirle. Entonces, el mensaje final de su discurso en los Premios Óscar 2023 se puede comprender de mejor manera: “A todos ustedes, por favor, mantengan vivos sus sueños. Gracias por acogerme de nuevo”.

De un campo de refugiados a ganador del Oscar. Ke Huy Quan llegó a Estados Unidos a finales de los años 70, protagonizó una película de Indiana Jones, abandonó la actuación por décadas y ahora es reconocido por la Academia por su papel en Todo en Todas partes al Mismo Tiempo. pic.twitter.com/iOHvlzHkRk — AJ+Español (@ajplusespanol) March 13, 2023

También en Hipertextual: