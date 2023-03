Entre tantas series cuyo estreno está programado para el presente año, figura una producción animada que muchísimas personas esperan. Me refiero, desde luego, a la segunda temporada de Invincible. En 2021, Amazon Prime Video nos dejó maravillados con una excelente adaptación de los cómics creados por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley. Ahora, sin embargo, la plataforma ya tiene la mira puesta en sus siguientes capítulos.

Si bien es cierto que Invincible se ha mantenido fiel a los cómics en cuanto al roster de personajes se refiere, los showrunners se tomaron la libertad de solo centrarse en los protagonistas durante la primera temporada. De hecho, algunos espectadores cuestionaron la ausencia de rostros que sí tienen presencia en los primeros acontecimientos de la obra original.

¿Por qué decidieron seguir ese camino? Muy sencillo: para que los espectadores que no han leído los cómics se familiarizaran, primeramente, con los personajes principales. Una vez que ese objetivo se cumplió con los episodios que vieron la luz en 2021, ahora sí hay oportunidad de introducir a otros villanos más allá de Omni-Man.

Uno que ya está 100% confirmado es Angstrom Levy. El pasado enero, Amazon liberó el primer tráiler de la segunda temporada de Invincible, en el que podemos ver a Mark Grayson charlar con Allen the Alien mientras comen en un restaurante. Podrías pensar que el adelanto no muestra mucho, pero no es así.

Cuando se amplía la toma, en la mesa que está justo al lado de los héroes aparecen dos personas sentadas. No obstante, a ninguna de las dos se les puede ver el rostro. Uno porque está de espaldas, y el otro porque tiene una capucha que oculta su cara. Pues bien, en realidad estamos viendo al mismísimo Angstrom Levy.

Algunos fans incluso se tomaron el tiempo de aumentar la exposición de esa escena para comprobar que, efectivamente, son dos variantes de Angstrom Levy que se encuentran espiando a Invincible. El que tiene la capucha expone una barba de candado tan característica del villano.

Angstrom Levy, el nemesis de Invincible

Angstrom Levy no es un antagonista de trámite para Invincible. No lo es en los cómics, y tampoco lo será en la serie. Incluso, podríamos considerarlo como el enemigo de mayor repercusión después de Omni-Man. La gran diferencia que existe entre ellos es que Levy no tienen ningún tipo de parentesco con Grayson, lo cual permitirá que ambos lo den todo cuando toca enfrentarse.

Al menos en los cómics, Angstrom Levy tiene la capacidad de abrir portales para saltar entre realidades. Gracias a este poder, conoce a sus variantes en otros universos y los lleva hasta su laboratorio.

Con la intención de obtener el conocimiento de cada uno de ellos, Angstrom Levy libera a los gemelos Mauler, quienes construyen una máquina que permite trasladar todo lo que las variantes saben de sus realidades a la mente del Levy principal.

Sin embargo, justo cuando los Mauler ponen en marcha el proceso de traslado de conocimientos, en el laboratorio irrumpe inesperadamente Invincible, quien tiene el propósito de frenar la transferencia.

Levy, viéndose acorralado, usa sus poderes para llevar a decenas de variantes de los Mauler para que planten cara a Invincible. Son tan numerosos que no tardan mucho en someterlo. Cuando están a punto de asesinarlo, Levy los detiene, pues no está en sus planes responsabilizarse por la muerte de una figura tan reconocida.

Desafortunadamente, los Mauler lo ignoran y continúan adelante, por lo que Levy, en un acto de evidente desesperación, se desconecta de la máquina para salvar a Invincible. La interrupción del proceso provoca una avería, desencadenando una explosión que los mata casi a todos. Solo sobreviven Invincible, Levy y una variante Mauler.

Pero la explosión no solo generó muerte. Levy terminó con deformaciones en su cuerpo y, además, olvidó lo que estaba sucediendo antes de desconectarse. El personaje cree que Invincible destruyó la máquina y jura venganza. A partir de ese momento, dedica su vida a aniquilar a Mark Grayson, cueste lo que cueste.

Desde luego, usará sus poderes de viajar entre realidades para conocer a su némesis de la mejor manera posible. En algunos mundos descubre que Invincible tiene una identidad pública, lo cual le permite ubicar a su familia y usarlos a su favor.

Interesante, ¿verdad? Lo único que queda pendiente saber es si los showrunners respetarán el argumento planteado por los cómics. Tendremos que ser pacientes y esperar. Si no surge ningún imprevisto en el camino, el plan de Amazon es estrenar la temporada 2 de Invincible a finales de 2023. De momento, eso sí, se han guardado la fecha concreta para un anuncio posterior.

